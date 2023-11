Gabry Ponte a RTL 102.5: «Di questi 25 anni mi ricordo ogni momento. Oggi la musica italiana è conosciuta nel mondo ma all’epoca di ‘Blue (Da Ba Dee)’ gli Eiffel 65 erano una mosca bianca»

Dj e produttore italiano dei record, con le sue hit ha conquistato intere generazioni conquistando 2 dischi di diamante, 39 dischi di platino e 22 oro. «Di questi 25 anni mi ricordo ogni momento. Dopo ‘Blue’ abbiamo fatto un tour di oltre due mesi negli Stati Uniti, e nessuno sapeva praticamente nulla perché non c'erano i social. Abbiamo solo qualche cassetta in cantina. In quel periodo ‘Blue’ era numero uno in America. Noi abbiamo avviato questo movimento di musica dance. Era popolare in Europa ma non in America, dove nelle discoteche ballavano Hip Hop e R&B. I festival dance non esistevano; erano rock. Salivamo sul palco con Bon Jovi. La gente conosceva ‘Blue’ ma poi noi facevamo alti 20 minuti di set e la gente non sapeva neanche come ballarla», racconta Gabry Ponte a RTL 102.5. «Oggi, con l'exploit dei Maneskin, la musica italiana nel mondo va benissimo. Anche all'interno della musica elettronica siamo conosciuti nel mondo con Benny Benassi e i Meduza. All'epoca invece, gli Eiffel 65 erano una mosca bianca. Non essendoci internet diffuso e non avendo queste connessioni, ciò che succedeva in Europa in America non lo sapevano, non c'era la percezione della provenienza della musica», continua.

Per celebrare questo importante anniversario Gabry Ponte tornerà sul palco con quattro imperdibili date a Milano, Torino, Bologna e Roma. «Eravamo partiti indecisi, avevamo pensato di fare un evento al Forum per festeggiare questa data importante, e in un attimo sono stati bruciati 11 mila biglietti. Da lì è diventato un tour; anche Torino è sold out, abbiamo aggiunto Bologna, e poi ci sarà anche Roma. Saranno show un po’ diversi dal solito, mi sto preparando».

Queste tutte le date:

27 gennaio - Mediolanum Forum – MILANO SOLD OUT

02 marzo – PalaAlpitour – TORINO SOLD OUT

06 aprile – Unipol Arena – BOLOGNA NUOVA DATA

15 giugno – Rock in Roma (Ippodromo delle Capannelle) – ROMA