Gaeta è la meta balneare più rilassante in Italia, Rimini la più sicura. È quanto emerge da una ricerca

Gli italiani in vacanza considerano Gaeta, in provincia di Latina la meta balneare più rilassante in Italia, mentre Rimini è quella che viene considerata più sicura per le norme anti Covid. La località preferita dalle famiglie invece è San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Jesolo è invece considerata la meta più divertente. È quanto emerge dalla ricerca di Panorama turismo - Mare Italia dell'Osservatorio Jfc delle destinazioni balneari che nello stilare la classifica delle preferenze ha tenuto conto anche della situazione Covid.





Mete rilassanti

La vacanza è anche un momento di relax, ed ecco che nel settore specifico di questa classifica, ovvero quello del relax e della tranquillità, Gaeta sbaraglia la concorrenza, salendo al primo posto in classifica con 887 punti. Un vero boom, visto che lo scorso anno la località in provincia di Latina non era nemmeno tra le prime venti. Seconda posizione per Capri con 856 punti, che perde un posto rispetto alla rilevazione di un anno fa, mentre al terzo posto ecco Orbetello, che totalizza 812 punti. Al quarto posto è stabile Follonica con 788 punti, mentre al quinto Pietrasanta con 754 punti. Dunque tre destinazioni toscane nei primi cinque posti della classifica delle località ritenute più rilassanti.





Sicurezza anti covid

A svettare in questo settore è Rimini, che con un punteggio di 1.019 punti si conferma leadership come destinazione balneare che ha il migliore livello di sicurezza sanitaria. Segue Capri, staccata di soli 8 punti che migliora di due posizioni rispetto allo scorso anno. Terzo posto per Jesolo con 987 punti, quindi Cervia-Milano Marittima con 786 punti e Riccione con 745 punti. Quest’ultima località perde invece tre gradini in classifica. Se per relax e tranquillità a svettare era la Toscana, per sicurezza contro il Covid, invece per livello di sicurezza sanitaria sono tre le destinazioni romagnole tra le prime cinque classificate.





Località per famiglia

Gli italiani considerano migliore destinazione balneare per famiglie con bambini, San Benedetto del Tronto svetta con 1.002 punti, seguita da Rimini con 956 e da Cesenatico che con 912 punti si piazza al terzo posto. Un gradino sotto il podio Bibione con 878 punti e Misano Adriatico con 845. Anche qui la Romagna tre destinazioni tra le prime cinque classificate.





Il divertimento

Secondo la classifica di Jfc la destinazione balneare più divertente è Jesolo che totalizza 989 punti, secondo posto per Riccione con 967 punti e, in terza posizione Gallipoli con 934. Quarto posto per Porto Cervo con 793 punti, quinta invece, Rimini con 765 punti.