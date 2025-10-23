Gente in edicola, la cover di questo numero è dedicata ad Enrica Bonaccorti; parla il nuovo consulente di Andrea Sempio; rivelazioni sul caso delle violenze del padre di Elisabetta Gregoracci

Su Gente, diretto da Umberto Brindani, che trovate in edicola da venerdì 24 ottobre, Enrica Bonaccorti rivela: «A inizio luglio ero andata a ritirare i risultati delle analisi in seguito a un piccolo intervento per impiantare uno stent nell’addome. Volevo chiedere se sarei potuta andare in vacanza, invece dopo tre giorni facevo già la prima seduta di chemioterapia: mi avevano trovato un tumore al pancreas. Nei primi mesi dopo la diagnosi mi sono bloccata. Tutto fermo: le gambe, i pensieri, i desideri. Ho vissuto un lungo letargo a occhi aperti. Stavo nascosta nella mia stanza, era come non ci fossi già più. Vedevo sullo schermo del telefonino i nomi di amici, di contatti di lavoro, di giornalisti, di parenti. Non rispondevo. Ero assente a me stessa. Ma passava il tempo e sempre di più mi sentivo a disagio, mi sembrava di stare nella bugia. Così, ho deciso di far parlare un’immagine, postandola sui social, e mai avrei immaginato quanto mi avrebbe aiutato aprirmi, leggere le migliaia di messaggi che mi sono arrivati così pieni d’amore. Mi hanno fatto sentire al centro di una grande famiglia preoccupata per me».

E delle cure dice: «Ora che mi hanno sospeso la chemio, non ho avuto più dolori né nausea, ma mi è rimasta un po’ di debolezza. Il tumore si è insinuato in un punto del corpo molto delicato, è impossibile operarlo, intervenire per rimuoverlo. Purtroppo. Ora devo iniziare le sedute di radioterapia. Ho speranza nella scienza, che ha fatto passi avanti incredibili, nella ricerca, che dobbiamo sostenere sempre più. E poi, il sentirmi circondata da così tanto affetto, con i racconti di chi ci era passato, di chi l’aveva superato, di chi lo stava affrontando come me... Tutto questo mi ha restituito uno sguardo verso il futuro e sono tornata a credere che sia possibile andare avanti. Inoltre pare che l’atteggiamento positivo aiuti molto… dunque, guarirò!».

ESCLUSIVO. IL NUOVO CONSULENTE DI ANDREA SEMPIO ARMANDO PALMEGIANI: «GLI ERRORI NELLE INDAGINI DI GARLASCO HANNO IMPEDITO DI ARRIVARE ALLA VERITÀ»

«Credo che sia palese che vennero commessi moltissimi errori e purtroppo questo è uno degli elementi che hanno impedito di accertare pienamente la verità»: in esclusiva su Gente, in edicola da venerdì 24 ottobre, il nuovo consulente di Andrea Sempio parla dell’indagine sul delitto di Garlasco. Come ribatte alle critiche di chi ricorda che in passato però si era detto certo che il Dna sulle unghie di Chiara Poggi fosse proprio di Sempio? «Se il perito incaricato accerterà una compatibilità tra i profili si tratterebbe comunque di un profilo parziale. Poi andrebbe effettuata una corretta valutazione sulla sua bassa concentrazione che potrebbe essere riconducibile a un inquinamento. Insomma, il colpevole non sarebbe assolutamente trovato». E ancora sulla rapida archiviazione di Andrea nel 2017 e nel 2020, oggi così dibattuta: «È stata eseguita comunque una attività di indagine più approfondita di quanto possa apparire. Installare una cimice ambientale in una autovettura non viene fatto in tutte le indagini. Gli appunti sequestrati a casa del mio assistito? Se avessero un valore probatorio importante, i genitori di Andrea sarebbero indagati».

DA LONDRA: CHARLOTTE NON SI INCHINERÀ DAVANTI A SUO FRATELLO GEORGE

Kate, principessa del Galles, vuole mettere fine alla catena di faide familiari che si sono succedute in casa Windsor. Per questo, nonostante i figli siano ancora piccoli, insieme al marito William sta già lavorando nel silenzio per delineare i futuri rapporti formali tra il primogenito, George, destinato a salire sul trono, e Charlotte. La futura Princess royal non dovrà inchinarsi davanti al fratello maggiore quando sarà re e anzi sarà chiamata ad avere un ruolo da "consigliera speciale”, che nel corso dei prossimi tempi verrà meglio delineato. Queste le rivelazioni esclusive da Londra pubblicate su Gente, in edicola da venerdì 24 ottobre.



