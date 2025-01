Geolier per la prima volta all'Arena di Verona (e smentisce la gravidanza di Chiara Frattesi)

Nuova data del tour 2025 per Geolier, che il 27 settembre, per la prima volta nella carriera, calcherà il palco dell'Arena di Verona.

L'appuntamento chiuderà la stagione live dell'artista campano, che lo vedrà nei palasport in primavera e per due live all'Ippodromo di Agnano a Napoli in estate.

A meno di tre mesi all'inizio del "Geolier live 2025", che avrà inizio il 15 marzo a Jesolo (Venezia), il rapper ha già 'sold out' otto appuntamenti nei palasport e due live del 25 e 26 luglio ad Agnano, il palco con maggiore capienza per la musica live a Napoli.

I biglietti per l'evento in programma il 27 settembre nella città di Giulietta e Romeo sono disponibili a partire dalle ore 16.00 di oggi.

Geolier non sta per diventare papà

Intanto, nelle scorse ore Geolier, nome d'arte per Emanuele Palumbo, attraverso il suo account Instagram ha smentito le voci secondo le quali la sua compagna, l'influencer 24enne Chiara Frattesi, fosse incinta da circa due mesi.

A scrivere la notizia, smentita successivamente, era stato il portale Dillinger News, di Fabrizio Corona: "Dilaga la moda di accalappiare rapper e non solo nell’ipotesi di sistemarsi, opzione d’altronde vecchia come il mondo, in una società patriarcale come la nostra".

Geolier, 24 anni, ha spento ogni tipo di indiscrezione con una storia Instagram in cui su sfondo nero campeggiano emoji di risate e di un uomo che si mette la mano sulla fronte, come sconsolato di fronte ad una notizia non vera che lo riguarda.