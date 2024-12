Germania, attentato contro la folla ad un mercatino di Natale a Magdeburgo, 11 morti e decine di feriti

Un'auto ad alta velocità ha investito numerosi visitatori al mercatino di Natale di Magdeburgo, nel Land della Sassonia-Anhalt, in Germania. Il bilancio, ancora provvisorio, secondo i media tedeschi è di 11 morti ed oltre 70 feriti. Secondo testimoni oculari, l'auto di grossa cilindrata, una Bmw scura, sarebbe finita direttamente tra la folla di persone che si dirigevano verso il municipio nel centro della città, falciando i presenti per oltre 400 metri. Il presunto attentatore, un cinquantenne nato in Arabia Saudita e già arrestato dalla polizia, avrebbe noleggiato l'auto subito prima dell'attentato. Sul sedile del passeggero sarebbe stato trovato un bagaglio. Al momento del fatto il mercatino era chiuso. Secondo altre fonti la polizia starebbe setacciando la zona per assicurarsi che non ci siano esplosivi. Il centro è stato chiuso. Anche il sindaco di Magdeburgo ha parlato di un attentato terroristico. Il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani ha commentato l'accaduto dicendo che "le immagini sembrano quelle di un attentato". "Al momento non risultano italiani coinvolti - ha detto ai giornalisti in Transatlantico a Montecitorio -, continuiamo comunque a monitorare con l'ambasciata".

Il Governatore

Secondo il governatore della regione le vittime sarebbero 2, di cui un bambino. Per la Bild 11 morti e oltre 60 feriti. Le autorità hanno parlato di "sospetto attentato" ma la pista terroristica sembra quella privilegiata: l'uomo alla guida del veicolo è stato arrestato dalla polizia. Secondo Die Welt, si tratterebbe di un saudita, medico, definito lupo solitario, che ha percorso circa 400 metri falciando la folla prima di essere fermato. Non ci sarebbero italiani coinvolti anche se continuano le verifiche sui connazionali'. Il cancelliere Scholz: " i fatti a Magdeburgo lasciano presagire il peggio".