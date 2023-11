Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas presentano a RTL 102.5 la nuova serie tv “Noi Siamo Leggenda”: «In questa serie i superpoteri sono qualcosa di negativo, un problema da affrontare»

Disponibile da domani, mercoledì 22 novembre, “Noi Siamo Leggera”, la nuova serie tv in 6 serate in prima visione su Rai 2 e Rai Play. Prodotto da Rai Fiction - Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video e diretto da Carmine Elia, la serie racconta di cinque ragazzi legati da storie di adolescenti difficili che si ritrovano con cinque diversi superpoteri. Ospiti di RTL 102.5, Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas raccontano la serie. «Siamo un gruppo di ragazzi, ognuno vive il proprio dramma adolescenziale, comune a tutti, scolpendo dei superpoteri. La bellezza di questa serie è che i superpoteri sono qualcosa di negativo, diventano un problema da affrontare», spiega Giacomo Giorgio a W l’Italia. Nella serie ho il potere della rigenerazione, non è come Wolverine ma è molto divertente», aggiunge Nicolas Maupas.

Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas si rincontrano sul set dopo Mare Fuori. «Rispetto a Mare Fuori, Giorgio ha smesso di picchiarmi, forse fra qualche anno arriveremo dei ruoli in cui siamo amici», scherza Maupas. «In questa serie siamo quasi amici. Nicola è un bravo attore, ed è bello avere a che fare professionalmente con attori preparati», continua Giacomo Giorgio.

Oltra a Nicolas Maupas e Giacomo Giorgio, nel cast anche Emanuele Di Stefano, Claudia Pandolfi, Antonia Liskova, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Margherita Aresti, Sofya Gershvich, Valentina Romani e Lino Guanciale. «Una cosa che lega le serie di Carmine Elia è l’aspetto adolescenziale ma con uno specchio sugli adulti. Non solo si esplora come sono gli adolescenti, ma anche come sono stati cresciuti e qual è l'impatto, attraverso il loro esempio, che gli adulti hanno avuto su di loro. La forza di questa serie è nel raccontare storie di adolescenti con un reparto adulto molto forte, senza che le cose si confondano. L'ottica è quella di raccontare gli adulti attraverso i giovani», racconta Giacomo Giorgio.

E a proposito degli ultimi terribili fatti di cronaca, Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas esprimono a W l’Italia il loro punto di vista sulla questione: «L'unico modo per eliminare questo problema è educare i giovanissimi, instillando il seme nei ragazzi che diventeranno uomini, affinché diventino persone per bene e rispettose. Se ci si impegna molto nell'educazione dei giovani e le istituzioni non prendono posizione, diventa un problema. La responsabilità non è solo dei giovani; anche gli adulti devono partecipare», dice Giacomo Giorgio. «Sono temi estremamente delicati, dobbiamo abituare gli adolescenti al rifiuto. C'è un grande lavoro da fare sulla nostra generazione perché possiamo mettere un punto su molte battaglie e vincerle. È un momento storico che possiamo cambiare», conclude Nicolas Maupas.