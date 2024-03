Da Myazaki a Scorsese tanti vegliardi agli Oscar. Ottuagenari creativi non gettano la spugna

L’età dei candidati alla notte delle stelle in Usa, uno dei temi più controversi delle presidenziali americane con in pista gli ottuagenuari Joe Biden e Donald Trump, non sembra essere un problema. Già perché nella corsa all’Oscar troviamo registi che, anagraficamente, sono ben oltre l'età della pensione.

CHI SONO

Hollywood continua a restare una città per vegliardi. Martin Scorsese 81 anni, Hayao Miyazaki 83, Wim Wenders 78: Killers of the Flower Moon, Il Ragazzo e l'Airone e Perfect Days, sono firmati da tre registi ben oltre l'età della pensione, e sono in corsa per una o più statuette ai prossimi Academy Awards. Miyazaki è candidato per il miglior lungometraggio a cartoni animati: se, come prevedibile, la prima pellicola del mago dell'animazione giapponese dal 2013 - anno in cui annunciò il ritiro dal cinema - vincerà l'Oscar, il suo autore sarà di due decenni il più vecchio nella storia della sua categoria. Killers of the Flower Moon è in corsa per ben 10 statuette tra cui quella per il miglior film mentre Scorsese è il candidato alla regia finora più anziano. Premiato alla carriera ai Producers Awards, Martin ha citato Alfred Hitchcock quando nel 1985 accettò lo stesso onore: "Quando lo ricevi devi darti un pizzicotto per accertarti che non è un premio postumo". Wenders intanto, come candidato del Giappone, è in gara tra i film internazionali con Perfect Days, mentre il Napoleone di Ridley Scott (86 anni e un nuovo Gladiatore in cantiere) gareggia per due categorie tecniche.