Sophia Loren fa 90. Ecco tutte le iniziative per festeggiare l’icona del cinema italiano

La diva delle dive. Un simbolo, un'icona, un monumento che si erge con forza su tutta la storia del nostro cinema. Il suo nome è diventato con il tempo un sinonimo di italianità nel mondo, contribuendo ad alzare la qualità artistica del nostro bel paese. Sophia Loren, compie oggi 90 anni e sono tantissime le iniziative che sono state ideate per rendere omaggio alla leggenda vivente che vanta la partecipazione ad alcune delle pellicole più importanti e celebri del cinema italiano.





90 ANNI DI SOPHIA, ALCUNE INIZIATIVE

Spesso oggi si fa uso del termine icona, applicandolo con grande facilità a chiunque. Con tutta probabilità però Sophia Loren è l’unica che lo merita veramente. Rappresenta sicuramente un tipo di cinema che oggi non esiste più e che forse andrebbe un pò recuperato. Intanto in tutto il mondo si rincorrono le iniziative per celebrare il grande evento.

Da Napoli a Roma e Firenze, passando per Los Angeles dove al museo dell'Academy of Motion Pictures dal 7 al 30 novembre è in programma una retrospettiva dei film della Loren organizzata da Cinecittà con il gran finale a Santa Monica e un concerto del tenore Pasquale Esposito, diretto dal maestro Carlo Ponti Jr., primogenito della festeggiata e del marito produttore Carlo Ponti. Questa sera su Cine34 è stata programmata una rassegna di film che a partire dalle 23 mostreranno alcune delle interpretazioni più rappresentative dell’attrice partenopea.





UNA SUITE DEDICATA

Un party in grande stile con la vista di Roma a fare da cornice. Blindatissimo e riservatissimo, per il compleanno speciale della Loren, è stato scelto il terrazzo di Anantara Palazzo Naiadi. Un evento esclusivo per circa 150 invitati selezionati tra amici personali dell’attrice e personalità che hanno marcato e accompagnato la sua carriera. La serata si aprirà con un aperitivo in cima allo scenografico roof, seguito da una cena seduta. Sophia, che sarà vestita per l’occasione da Giorgio Armani, ha deciso quindi di spegnere in un luogo a lei familiare da ormai tanti anni, le sue prime 90 candeline, circondata solo dagli affetti più cari e dai colleghi con cui per una vita ha condiviso il set e che sono volati a Roma da tutto il mondo. Durante la serata, sarà inaugurata la Sophia Loren Suite che Anantara, insieme al figlio Edoardo Ponti, ha preparato per mesi pensandola come una casa romana dell’attrice, capace di raccontarne fedelmente vita, abitudini e passioni.