Oscar 2025: ecco i 19 film in corsa per rappresentare l’Italia

Il cinema già guarda alla prossima edizione dei Premi Oscar che andranno di scena il prossimo 2 marzo 2025 in quel di Los Angeles. Sono 19 i film italiani in corsa per rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria del miglior film internazionale alla 97ª edizione degli Academy Award.





IL VINCOLO PER LA CORTELLESI

Per poter proporre la propria candidatura, le pellicole devono aver rispettato un requisito essenziale: la prima distribuzione in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, deve essere avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 30 settembre 2024. Proprio a causa di questa regola il film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, non potrà ricevere la candidatura per poter entrare nella cinquina per l’Oscar, essendo uscito il 26 ottobre dello scorso anno. La pellicola che ottenne un successo enorme al botteghino, non venne presa in considerazione lo scorso anno perché al suo posto fu designato Matteo Garrone con Io Capitano.





LA CARTA SORRENTINO

Stando ai pronostici, dovrebbe essere il titolo di Paolo Sorrentino Parthenope a ricevere il ticket per poter volare a Los Angele come titolo di bandiera per il nostro paese. Il film, che è stato presentato a Cannes in concorso all'ultima edizione, sarà distribuito negli Stati Uniti da A24 che ha recentemente acquistato grande potere in chiave Oscar. Questo lo porta ad essere un titolo molto spendibile e ghiotto per poter tornare a vincere. Inoltre Sorrentino è di casa ad Hollywood trionfando nel 2014 con “La Grande Bellezza” e tornando in lizza per la vittoria nel 2022 con “E stata la mano di Dio”. L'altro titolo che potrebbe risultare spendibile per la selezione è Vermiglio di Maura Delpero, le pellicola che la settimana scorsa ha vinto a Venezia alla Mostra del Cinema il Gran Premio della Giuria. L'opera seconda della regista trentina ha dimostrato di poter essere competitiva al livello internazionale. Il Comitato di Selezione, istituito presso l'ANICA su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e scegliere il film nella giornata di martedì 24 settembre 2024. Le shortlist dei titoli candidati all'Oscar 2025 verranno annunciate il 17 dicembre 2024, mentre l'annuncio delle nomination si terrà il 17 gennaio 2025. La cerimonia di consegna degli Oscar vera e propria si terrà a Los Angeles il prossimo 2 marzo 2025.





ECCO I 19 FILM IN LISTA PER RAPPRESENTARE L’ITALIA