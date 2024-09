Festa del Cinema di Roma 2024, Mastroianni nell’immagine ufficiale al dal 16 ottobre

Marcello Mastroianni è il protagonista dell’immagine ufficiale della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre 2024 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con la direzione artistica di Paola Malanga, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma presieduta da Salvatore Nastasi, Direttrice Generale Francesca Via.





100 ANNI DI MASTROIANNI

La fotografia è un omaggio al grande attore a cent’anni dalla sua nascita. Mastroianni è ritratto sul set di 8½ di Federico Fellini in uno dei suoi ruoli più iconici, quello di Guido Anselmi, regista in piena impasse creativa. Lo scatto, realizzato da Gideon Bachmann, immortala Mastroianni mentre indossa il celebre cappello nero, sul volto gli occhiali dalla pesante montatura, in mano la frusta e il megafono: un personaggio memorabile, magnificamente interpretato, in un film premiato con due Oscar®, imprescindibile pietra di paragone per qualsiasi opera sulla fatica e la magia del cinema.

Per celebrare il mito di Mastroianni, la Fondazione Cinema per Roma realizzerà inoltre una lunga serie di iniziative ed eventi. Alla Casa del Cinema è in corso un’ampia retrospettiva di circa cinquanta titoli che si svolgerà fino al prossimo 31 ottobre e che vedrà protagonista anche l’attrice Chiara Mastroianni a cui la Festa dedicherà uno speciale omaggio. Nel corso della manifestazione, si terranno poi documentari sulla vita e le opere del grande interprete.





MASTROIANNI, UNA VITA PER IL CINEMA

Debutta sul grande schermo nel 1947 con "I Miserabili" di Riccardo Freda, anche se è già apparso al cinema in diversi film ("Marionette", 1938 di Carmine Gallone; "La corona di ferro", 1941 di Alessandro Blasetti; "I bambini ci guardano", 1942 di Vittorio De Sica). Nella sua carriera interpreta oltre 140 film rivelandosi ottimo interprete dei generi più diversi: dalla commedia sentimentale al dramma, dalla satira di costume al film storico fino ad arrivare al grottesco e al surreale. Nel 1962 il "Time" lo definisce il divo straniero più popolare negli Stati Uniti e sicuramente è stato uno degli attori italiani più conosciuti nel mondo. Nel 1950 sposa l'attrice Flora Clarabella e l'anno seguente nasce la figlia Barbara. Nonostante non abbia mai divorziato dalla moglie, che resta tale fino alla morte dell'attore, numerose sono state le relazioni e i flirt con donne belle e famose. Nel 1968 incontra a Cortina, sul set del film "Amanti" di Vittorio De Sica, l'attrice americana Faye Dunaway che dopo una tormentata storia d'amore durata due anni lo abbandona. Nel 1971 incontra a Parigi l'attrice francese Catherine Deneuve. I due vivono insieme fino al 1974 e dalla loro unione nasce una figlia, Chiara (anche lei attrice). L'ultima lunga relazione è con la regista italiana Anna Maria Tatò, autrice nel 1996 del film documento "Marcello Mastroianni, mi ricordo, si io mi ricordo", uscito nelle sale nel 1997 dopo la morte dell'attore. Nonostante l'enorme successo cinematografico, Marcello non abbandona mai del tutto il teatro, nel 1966 torna sul palcoscenico con la commedia musicale di Garinei e Giovannini "Ciao Rudy", nel 1985 è a Parigi diretto da Peter Brook e dieci anni dopo gira l'Italia portando in diversi teatri "Le ultime lune", una commedia sulla vecchiaia di Furio Bordon con cui riscuote gli ultimi successi prima di morire. Ha ricevuto numerosi i premi e riconoscimenti in Italia e all'estero, tra cui diverse nominations agli Oscar e ai Golden Globes e un Leone d'oro alla carriera nel 1990.