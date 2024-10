New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “il filo rosso” di Alfa, “Estate Punk” di Benji & Fede, “MMH” di Fred De Palma e Rose Villain, “Niente di male” di Giorgia, “Take me to the beach” degli Imagine Dragons feat. Ernia

ALFA: IN RADIO IL NUOVO BRANO "IL FILO ROSSO"

Da questa settimana in raio “il filo rosso”, il nuovo singolo di Alfa pubblicato da Artist First. Il brano ha già attirato l’attenzione di migliaia di fan che, dopo essersi innamorati delle prime note durante una diretta Instagram, hanno chiesto con insistenza la sua uscita. Il singolo è nato in un modo originale: Alfa ha condiviso la sua creazione in tempo reale, invitando il pubblico a partecipare alla stesura del testo, rendendo così la canzone un’opera collettiva, con centinaia di persone che hanno contribuito con idee e parole, pubblicando video di esibizioni direttamente dalla cameretta e persino registrando la propria versione della seconda strofa.

BENJI & FEDE: “ESTATE PUNK” IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Estate Punk” è il nuovo singolo di Benji & Fede, da questa settimana in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Questo, insieme a “Musica Animale” - singolo di quest’estate - saranno due delle tracce presenti nel nuovo album dal titolo “REWIND” in uscita il 25 Ottobre, il primo dopo l’annuncio della loro Réunion. “REWIND è un viaggio che inizia dal guardarsi indietro per ritrovarsi e poi ripartire più consapevoli, in virtù di quello che siamo stati e possiamo ancora essere”, raccontano Benji & Fede. La copertina dell’album rappresenta molti dei momenti più significativi del passato di Benji & Fede: le foto da bambini, l’orologio che segna le 20:05, l’ultimo concerto insieme all’Arena di Verona; non mancano però gli indizi sul loro nuovo percorso personale e musicale, con elementi riconducibili ai diversi brani presenti nel nuovo album.

FRED DE PALMA TORNA A COLLABORARE CON ROSE VILLAIN NEL NUOVO SINGOLO “MMH”

“MMH”, il nuovo singolo di Fred De Palma, in cui torna a collaborare con Rose Villain, tra le voci femminili più talentuose e di successo del panorama attuale. Il brano, prodotto da Sixpm, sarà in radio da questa settimana su RTL 102.5. In “MMH” la chimica tra Fred de Palma e Rose Villain è evidente sin dal primo ascolto: nel pezzo, i due artisti uniscono elementi dei rispettivi generi, creando un mix unico. Le barre di Fred giocano con la voce sensuale e raffinata di Rose, mentre raccontano un rapporto caratterizzato da desiderio, passione e conflitto. Una relazione che tiene i due protagonisti intrappolati, incapaci di resistere l’uno all’altra, nonostante siano consapevoli della natura distruttiva di questa storia.

GIORGIA: IN RADIO IL NUOVO SINGOLO “NIENTE DI MALE”

GIORGIA è pronta a tornare con “NIENTE DI MALE” (Epic / Sony Music Italy), il nuovo singolo in radio da questa settimana. Prodotta da Cripo e scritta da Mara Sattei, Alessandro La Cava, Federica Abbate, Nicola Lazzarin e Jacopo Pio Porporino, questa ballad che non ama essere definita tale, fonde l’unicità della voce di Giorgia con una produzione moderna e accattivante. “NIENTE DI MALE” è un brano dal ritornello indelebile che è anche un invito alla leggerezza e al lasciarsi andare perché “in fondo non c’è niente di male”.

IMAGINE DRAGONS: “TAKE ME TO THE BEACH” FEAT. ERNIA

La band pluripremiata vincitrice ai Grammy Awards Imagine Dragons e l’artista multiplatino Ernia pubblicano la nuova versione di "Take me to the beach", da questa settimana in radio. Un incontro musicale, dunque, tra hitmaker assoluti: da una parte gli Imagine Dragons – un fenomeno globale da oltre 74 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 160 miliardi di stream totali – e dall’altra Ernia che, con 40 dischi di Platino, 19 Oro, è uno dei maggiori rappresentanti della scena urban in Italia. “Take me to the beach”, la cui versione originale è contenuta in “Loom” ovvero il sesto album in studio degli Imagine Dragons uscito quest’estate, è una canzone che affronta i temi della libertà personale e della ricerca di un rifugio lontano dalle pressioni sociali. Il ritornello, infatti, è un inno che simboleggia il desiderio di fuggire in un luogo dove si possono trovare pace e tranquillità. Con il suo stile distintivo che mescola rap, sonorità più melodiche e testi mai banali, ERNIA rafforza il significato della traccia che ha subito il sapore di hit.