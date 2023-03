Gianmaria a RTL 102.5: «Con un nuovo disco fuori, il tour sarà un'esplosione»

Durante “The Flight”, l’artista ha raccontato la sua avventura alla 73ª edizione di Sanremo e l’album di debutto “Mostro”.

“MOSTRO”, L’ALBUM DI DEBUTTO DI gIANMARIA

Il 3 febbraio, gIANMARIA ha pubblicato "Mostro", il suo album di debutto che contiene l’omonimo brano in gara al Festival di Sanremo. Prodotto da Antonio Filippelli e Gianmarco Manilardi, “Mostro” è un brano intimo e autobiografico che parla di solitudine. «Il 2022 è stato un anno pieno di cambiamenti, sono uscito da X Factor ed è partita la mia carriera. Mi sono totalmente dedicato alla musica. Anche se i cambiamenti derivano dalla realizzazione di un sogno non si è mai pronti fino in fondo. Mentre vivevo questi cambiamenti cercavo di scriverli e metabolizzarli. Questo disco, con tutti i sound e i pezzi che racchiude, li racconta bene», spiega gIANMARIA a RTL 102.5. Il nuovo lavoro discografico contiene anche “La città che odi”, il brano vincitore di Sanremo Giovani, insieme ad altre 9 tracce che fotografano il poliedrico mondo dall’artista vicentino. Inoltre, gIANMARIA è in partenza con il “Mostro Tour”: «Sono carico, non vedo l’ora. Nell’ultimo tour non avevo repertorio e ho portato anche le cover di X Factor. Stavolta, con un disco fuori, sarà un’esplosione», commenta.