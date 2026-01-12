Gioia bipartisan alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La telefonata di Mattarella, felicità dopo la sofferenza
12 gennaio 2026, ore 16:03
Dalla presidente del Consiglio Meloni il plauso al lavoro della diplomazia e dell'intelligence. È un successo del governo, e di tutto il sistema Italia, le parole del ministro Tajani
Soddisfazione e gioia vengono espresse da tutti i leader politici, gli stessi sentimenti corrono sul filo del telefono, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato la madre di Alberto Trentini per dirle che dopo aver condiviso sofferenza e attesa ora tutto il Paese condivide la loro felicità. Poi anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato a casa di mamma Armanda e papà Ezio, al Lido di Venezia. 'È un successo del governo, e di tutto il sistema Italia, che hanno saputo cogliere il cambiamento che c'è stato in Venezuela' le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò è una splendida notizia, ci riempie di gioia, dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, stesse parole espresse da Giuseppe Conte dei 5 stelle e da altri leader dell'opposizione. Soddisfazione e gratitudine anche da tutti gli alleati del governo, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che ora si continuerà a lavorare per la liberazione degli altri 42 detenuti italiani, 24 dei quali sono prigionieri politici. Importante anche il ruolo della chiesa nel riallacciare i contatti con il Venezuela, intanto questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano l'attivista e leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la pace.
MATTARELLA ALLA MADRE DI TRENTINI, CONDIVIDIAMO LA VOSTRA FELICITA'
E' il momento della gioia per il rilascio del cooperante italiano e dell'imprenditore torinese. Una felicità che l'intero Paese condivide dopo che in questo tempo lunghissimo ha condiviso la sofferenza e l'attesa, è quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla madre di Alberto Trentini, Armanda, che ha sentito al telefono.
MELONI, LIBERAZIONE SUCCESSO DIPLOMATICO E DI INTELLIGENCE
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, affida a un video messaggio il commento sulla notizia del rilascio dei nostri connazionali. "Questo risultato è il frutto del lavoro discreto ma efficace, portato avanti in questi mesi non solo dal governo ma dalla rete diplomatica, dall'intelligence. Io voglio ringraziare tutti i servitori dello Stato che, vario livello, hanno dato il loro contributo per raggiungere questo obiettivo" ha detto la Premier. Meloni però guarda avanti, alla risoluzione degli altri casi "Continueremo - ha sottolineato - a lavorare senza sosta affinché la costruttiva collaborazione instaurata con le autorità di Caracas possa produrre ulteriori sviluppi positivi. E allo stesso modo l'Italia non si stancherà di sostenere il legittimo desiderio del popolo venezuelano di libertà, pace e democrazia".
