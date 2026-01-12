Gioia bipartisan alla liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. La telefonata di Mattarella, felicità dopo la sofferenza

Soddisfazione e gioia vengono espresse da tutti i leader politici, gli stessi sentimenti corrono sul filo del telefono, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato la madre di Alberto Trentini per dirle che dopo aver condiviso sofferenza e attesa ora tutto il Paese condivide la loro felicità. Poi anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha telefonato a casa di mamma Armanda e papà Ezio, al Lido di Venezia. 'È un successo del governo, e di tutto il sistema Italia, che hanno saputo cogliere il cambiamento che c'è stato in Venezuela' le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò è una splendida notizia, ci riempie di gioia, dice la segretaria del Pd, Elly Schlein, stesse parole espresse da Giuseppe Conte dei 5 stelle e da altri leader dell'opposizione. Soddisfazione e gratitudine anche da tutti gli alleati del governo, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha spiegato che ora si continuerà a lavorare per la liberazione degli altri 42 detenuti italiani, 24 dei quali sono prigionieri politici. Importante anche il ruolo della chiesa nel riallacciare i contatti con il Venezuela, intanto questa mattina Papa Leone XIV ha incontrato in Vaticano l'attivista e leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, premio Nobel per la pace.

MATTARELLA ALLA MADRE DI TRENTINI, CONDIVIDIAMO LA VOSTRA FELICITA'

