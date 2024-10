Giorgia e i giudici di X Factor a RTL 102.5: “Siamo tutti molto curiosi di vedere il lavoro che ha fatto ciascuno di noi con i ragazzi”

Nel corso di The Flight, la giuria di X Factor di quest’anno, composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e La Zac. Insieme a loro anche Giorgia, conduttrice di questa edizione. Dopo Audizioni, Bootcamp e Home Visit, questa sera si apre la pagina decisiva, quella dei Live Show: settimana dopo settimana, esibizione dopo esibizione, sul palco dell’X Factor Arena dodici artisti coltiveranno il sogno di esibirsi il 5 dicembre su un altro palcoscenico, unico e spettacolare: si tratta di Un grande evento gratuito e aperto al pubblico, co-organizzato con il Comune di Napoli in Piazza del Plebiscito a Napoli, che sarà sede della prima finale in esterna nella storia internazionale del format. Ai microfoni di RTL 102.5 i giudici hanno raccontato: «Sono molto emozionata per questa sera e ho voglia di incoraggiare i ragazzi sul palco: sono tutti veramente forti, hanno una bella energia, tanto entusiasmo, purezza e voglia di fare. Inoltre, nonostante siano molto giovani, sono tutti molto preparati. Io ho seguito tutte le prove e ci saranno tante cose belle da vedere e da sentire questa sera». «Siamo tutti molto carichi e siamo curiosi di scoprire il lavoro che è stato fatto da ciascuno di noi con i ragazzi. Non vediamo l’ora!» ha aggiunto Achille Lauro.





Il primo Live Show di questa edizione

Gli artisti in gara saranno divisi in due manche in cui proporranno cover di brani di artisti popolarissimi della scena musicale italiana e internazionale. Nelle settimane successive, ci saranno ulteriori manche a tema, la manche orchestrale, la giostra (la manche più breve della stagione, durante la quale i concorrenti eseguiranno i propri brani in una sorta di velocissima catena senza pause tra uno e l’altro) e ovviamente la puntata in cui saranno presentati i brani inediti dei ragazzi ancora in gara. Anche quest’anno X Factor presterà il suo palco ad artisti straordinari che realizzeranno, in esclusiva per il programma, performance inedite e studiate ad hoc. L’ospite di questa serata sarà Ghali, cantante di “Casa Mia”, “Paprika” e “Good Times” e tra gli artisti più iconici della sua generazione con il suo mix di lingue, influenze ed estetiche.