Giorgia Meloni in tv: l’Italia cresce, ora priorità a sicurezza e pensioni

Dopo alcuni convenevoli su outfit e amenità, il confronto tra il giornalista Paolo del Debbio e la premier Giorgia Meloni è rimasto su un tono piuttosto amichevole. La presidente del Consiglio non si è mai dovuta difendere o scomodare per rispondere alle domande del giornalista, che le ha permesso, in modo molto tranquillo, di mettere in evidenza i punti principali del suo Governo.



SICUREZZA E CONFINI

Giorgia Meloni si è concentrata sul tema della sicurezza dei cittadini. Secondo la presidente del Consiglio per tutelarla bisogna continuare a difendere i confini dall’immigrazione clandestina attraverso il Piano Mattei, approccio ormai condiviso anche a Bruxelles. La premier ha ricordato i dati emersi giorni fa, secondo cui gli sbarchi sulle coste italiane sono diminuiti del 64% rispetto all’anno scorso.

QUESTIONE DI SOLDI

Giorgia Meloni ha parlato di aiuti alle famiglie attraverso la manovra di Bilancio che confermerà le misure a sostegno dei redditi bassi come il taglio del cuneo e l’accorpamento delle aliquote Irpef, sulle quali l’esecutivo sta ancora lavorando e ragionando. Il tema economico è soprattutto in termini di recupero delle risorse, che sono poche di per sé e falciate alle regole di Bilancio europee che costringono l’Italia, per i prossimi 7 anni, a una traiettoria di rientro che assorbe molte delle già scarse risorse disponibili. Ma - assicura Meloni- "non sarà una legge lacrime e sangue".

ASSEGNO UNICO

Il governo si batterà per conservare l’Assegno Unico per i figli, ma dipende dalle regole europee le cui istituzioni hanno minacciato l’Italia di procedura di infrazione per l’esclusione dal parterre dei lavoratori stranieri, quindi potrebbe essere recepita come misura discriminatoria e deferita alla Corte europea. In questo senso e su questa tematica chiede anche l’aiuto di Elly Schlein e dell’opposizione a discutere il provvedimento in sede UE.

RISULTATI RIVENDICATI

Poi non manca il momento autocelebrativo, nel quale si snocciolano i risultati raggiunti in quasi anni di Governo. “L’Italia è sempre stata il fanalino di coda dell’Europa, oggi cresce più della media dell’Eurozona, più di Francia e Germania” ha affermato Meloni “L’occupazione è la più alta dai tempi di Garibaldi, il tasso di disoccupazione è il più basso” grazie alla “credibilità internazionale e stabilità” del Governo, conclude la Premier.