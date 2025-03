Giornata mondiale della felicità: il Messico entra nella top 10 dei Paesi più felici, l’Italia al 24°posto

Oggi, 20 marzo 2025 è la giornata mondiale della felicità (World Happiness Day 2025); celebrata in tutto il mondo e istituita dall’ONU nel 2012, è un’occasione per riflettere su cosa ci rende davvero felici.

La maggior parte della popolazione, anche a livello internazionale, ritiene di essere felice, ma è realmente così?

Tra le fonti principali di felicità ci sono la famiglia, le relazioni affettive e il benessere mentale, mentre la situazione finanziaria resta la principale causa di infelicità.

Un'indagine condotta da Ipsos in 30 Paesi, tra cui l’Italia, rivela che in media il 71% delle persone nel mondo afferma di essere felice, mentre il 29% si dichiara infelice. Il sondaggio inoltre spiega che i livelli più elevati di felicità si riscontrano in India, dove l'88% della popolazione si dichiara felice, e nei Paesi Bassi, con l'86%. All'estremo opposto, l'Ungheria e la Turchia registrano i tassi più bassi, rispettivamente con il 45% e il 49%.

Messico nella top 10: un risultato inaspettato

Nel nuovo World Happiness Report, il Messico è il Paese che si è guadagnato un posto nella top 10, lasciandosi alle spalle molte nazioni ben più ricche e sviluppate.

Rispetto allo scorso anno, il Messico è salito di 15 posizioni, grazie a una serie di fattori che hanno migliorato il livello di felicità della popolazione. Tra questi, il forte legame sociale e familiare, un aspetto che spesso viene sottovalutato quando si parla di benessere.

Ma cosa rende felici i messicani?

Secondo gli esperti, nonostante problemi come la criminalità o la crisi economica, nel caso del Messico, la felicità si basa su alcuni pilastri fondamentali come l’attitudine personale positiva. Nonostante le difficoltà, i messicani hanno una mentalità resiliente e cercano di affrontare la vita con un sorriso e vedendo il bicchiere mezzo pieno (anziché mezzo vuoto). Rilevanti anche il senso di famiglia e di comunità, Il senso di appartenenza e la vicinanza ai propri cari che giocano un ruolo chiave: in Messico, la famiglia è tutto, e il supporto reciproco è una costante, infine anche l’aspetto di cultura e tradizioni messicane, ovvero le feste, la musica e la cucina non sono solo elementi di svago, ma veri e propri strumenti di aggregazione e benessere.