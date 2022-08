Giornata politica tra contatti e addii. Dialogo tra Calenda e Renzi, per Di Battista Grillo è un padre padrone

Il matrimonio elettorale al centro è ancora in stand-by, lavoriamo al terzo polo con Renzi, dice Calenda a La Stampa, ma non c’è ancora l’accordo. Il segretario di Sinistra italiana Fratoianni su RTL102.5 apre la porta ai 5 stelle. Movimento, oggi, scosso dall’intervento durissimo di Alessandro Di Battista che spiega perché non si è candidato alle parlamentarie e si toglie più di un sassolino dalla scarpa, a partire da Grillo che Di Battista definisce “padre padrone”. Nel centrodestra dove ormai sono tutti d’accordo sul premier, lo sceglie il partito che prende un voto in più, Berlusconi ha presentato il simbolo che vede un richiamo al partito popolare europeo. Di Maio carica a bordo di Impegno civico Federica Gasbarro, ambientalista già soprannominata la “Greta” italiana. Costante prosegue al Nazareno il lavoro sulla composizione delle liste, la Direzione di domani slitta al fine settimana.

SALVINI, SUBITO PACE FISCALE E FLAT TAX AL 15%

Salvini ha rilanciato la flat tax al 15% puntando il dito contro i detrattori: "A sinistra qualcuno o è distratto o non capisce. Ci sono già 2 milioni di lavoratori che hanno questo sistema fiscale, chi ha la partita Iva può scegliere la flat tax al 15%. Noi non stiamo promettendo una cosa inesistente, bensì qualcosa che già funziona”. Secondo il ragionamento di Salvini “C'è tanta gente che non ce la fa, tra pandemia e difficoltà economiche. Questa è una ragione in più per insistere sulla rateizzazione e la pace fiscale, la rottamazione definitiva, altrimenti non ne veniamo fuori. Serve il "saldo e stralcio", "c'è un magazzino fiscale da 1000 miliardi di euro, lo stato liberi 15 milioni di italiani dalla busta verde”.