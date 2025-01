Giubileo 2025, Papa Francesco il 17 febbraio sarà per la prima volta a Cinecittà

Stando a quanto riportato dal programma del Giubileo degli artisti e del Mondo della cultura, che si svolgerà dal 15 al 18 febbraio, emerge che lunedì 17 febbraio Papa Francesco, per la prima volta, si recherà a Cinecittà. Un evento storico che pone l’accento sull’importanza che il mondo del cinema continua a giocare per l’agenda del santo padre.





IL PROGRAMMA

Si comincia il sabato 15 con l'udienza giubilare del Papa aperta a tutti, anche a chi non direttamente legato al Grande evento. Poi, sempre il sabato, dalle 10 alle 13, ai Musei vaticani, si terrà l'Incontro internazionale "Sharing hope - Horizons for Cultural Heritage", riservato ai responsabili di musei e agli operatori nel mondo dell'arte e accademico e delle istituzioni culturali, "per una riflessione sulle attuali possibilità, modalità e linguaggi per la promozione e trasmissione del patrimonio religioso e artistico". Al termine dell'incontro, si legge anche sul sito ufficiale del Giubileo, si procederà alla firma di un manifesto educativo sulla trasmissione del codice culturale delle religioni. Ancora, il sabato, dalle 18, si terrà l'inaugurazione dello spazio espositivo Conciliazione 5 con la presentazione del progetto del Maestro Yan Pei-Ming, in collaborazione con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria italiana e la Comunità del carcere di Regina Coeli.





IL PAPA E LA HOLLYWOOD SUL TEVERE

La domenica alle ore 10 è prevista la messa nella basilica di San Pietro, anche questa aperta a "tutti". La sera, tra le 20 e le 22, è prevista la Notte bianca e il passaggio della Porta Santa, sempre aperta a "tutti". Anche questa iniziativa è promossa dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione, in collaborazione con la Basilica di San Pietro, per "convocare il mondo delle arti e della cultura e per compiere insieme il gesto più emblematico del Giubileo, il passaggio della Porta Santa, e per seguire un percorso spirituale e culturale in Basilica". Il lunedì mattina si prosegue con la speciale visita di papa Francesco agli Studios di Cinecittà. Infine, martedì 18, presso la sede del Dicastero, ci sarà l'apertura della mostra "Global Visual Poetry: traiettorie transnazionali nella Poesia Visiva", una esposizione, curata da Raffaella Perna, "concepita per porre in luce il contributo innovativo e attuale di una delle correnti decisive dell'arte del Novecento: la Poesia Visiva".