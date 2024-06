Google, in arrivo servizio per simulare dialoghi con personaggi famosi?

Se chattare con amici, parenti e colleghi non ti basta e se hai voglia di farlo anche con un personaggio famoso, magari il tuo attore preferito, allora, forse, ci sono buone notizie per te. Stando a quanto riporta il sito The Information, infatti, Google starebbe lavorando ad un nuovo modello di intelligenza artificiale che simulerà conversazioni con celebrità o personaggi di fantasia. Il chatbot sarebbe basato sul software Gemini dell'azienda di Mountain View, che adesso sarebbe a caccia di potenziali collaborazioni con artisti e celebrità per ottenere il consenso ad utilizzare le loro personalità virtuali per i chatbot.

Google sfida Meta

In questo modo Google sfiderà, visto che l'azienda dia settembre ha annunciato una partnership con alcuni vip tra cui, per contribuire alla creazione di personaggi di fantastia da utilizzare per i chatbot dei suoi social come Facebook, Instagram e WhatsApp. Da segnalare che qualche settimana fa l'attrice Scarlett Johansson ha aperto una vertenza con OpenAI, la casa madre di ChatGpt, accusandola di aver copiato la sua voce.

Tornando al nuovo possibile servizio di Google, non è chiaro se Big G lo prevederà a pagamento o se invece sarà integrato nel suo piano di abbonamento Google One. Intanto, iniziate a preparare la lista dei personaggi famosi con cui conversare a distanza.