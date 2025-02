Governo, Meloni all’assemblea nazionale della Cisl elogia il leader Sbarra mentre attacca Cgil e Uil

Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato al congresso della CISL, dove ha tenuto un discorso incisivo e determinato, ribadendo le linee guida del suo governo su lavoro, economia e riforme. Con il suo tradizionale stile diretto e tagliente, ha affrontato i temi caldi del dibattito politico, rispondendo alle critiche e mettendo in chiaro la sua visione.

Le lezioni

Intervenendo davanti alla platea del sindacato, Meloni ha sottolineato i risultati ottenuti dal governo sul fronte occupazionale e ha difeso la riforma fiscale, affermando: "Non accetto lezioni da chi ha governato per anni senza cambiare nulla. Noi stiamo mettendo soldi veri nelle tasche degli italiani." Ha rivendicato il taglio del cuneo fiscale come una misura concreta a favore dei lavoratori e ha criticato chi, a sinistra, definisce insufficiente l'azione dell’esecutivo: "Trovo curioso che chi per anni ha aumentato le tasse oggi venga a dirci che non stiamo facendo abbastanza." Ha poi riconosciuto il ruolo delle parti sociali, ma senza concedere terreno sulle riforme: "Io rispetto i sindacati, ma non posso accettare che si difendano privilegi invece di lavorare insieme per il bene dei cittadini." Non è mancato un riferimento ai dati sull’occupazione, con un messaggio chiaro: "L’occupazione è ai massimi storici, la disoccupazione ai minimi: questi sono fatti, non opinioni."

Il messaggio

Il messaggio politico dunque è chiaro: avanti senza esitazioni. Come dire, il governo non arretrerà sulle riforme, dalla giustizia alla burocrazia, passando per il sostegno alle imprese e per la lotta alla denatalità, contrastando il cosiddetto inverno demografico. Un intervento insomma che ha rafforzato l’immagine di una leader che non teme lo scontro, ma che punta a consolidare il suo consenso con i fatti.

L’opposizione

Da parte sua l’opposizione non ha perso tempo per criticare duramente il discorso di Meloni. Il segretario del Partito Democratico Elly Schlein ha parlato di un governo che favorisce i ricchi e penalizza i lavoratori, affermando: “Meloni si vanta di risultati che non esistono, la realtà è che i salari in Italia restano tra i più bassi d’Europa.” Dura anche la reazione del leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, che ha accusato la premier di raccontare un’Italia che non esiste: “Il governo finge di stare dalla parte dei lavoratori, ma poi difende le multinazionali e i grandi gruppi economici.”