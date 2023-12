Gran Galà del Calcio 2023, a Milano premiati i migliori calciatori della stagione 2022/2023

Il Gran Galà del calcio, giunto alla sua undicesima edizione, ha visto ieri sera, ai Superstudio Maxi di Milano, il trionfo del Napoli campione d'Italia della passata stagione: premio come miglior società per lo scudetto conquistato, Luciano Spalletti miglior allenatore e Victor Osimhen miglior giocatore. Inoltre, cinque calciatori azzurri sono stati inseriti nella top 11 del campionato, composta da Maignan in porta, da Di Lorenzo, Kim, Bastoni e Theo Hernandez in difesa, Calhanoglu, Lobotka e Barella a centrocampo e Leao, Osimhen e Kvaratskhelia in attacco.





Gli altri premi





Kvaratskhelia è stato premiato anche per il miglior gol, la sua rete in Napoli-Atalanta dell'11 marzo scorso. Il miglior arbitro è stato Daniele Orsato, mentre il miglior giovane Serie B è Giovanni Fabbian della Reggina, oggi al Bologna. Infine, un riconoscimento speciale è stato assegnato a Gianluigi Buffon, il portire che ha chiuso la sua carriera a 45 anni lo scorso giugno. In campo femminile, la miglior calciatrice è stata Tabitha Chawinga, mentre il premio per la miglior rete è stato assegnato alla romanista Manuela Giugliano. Nella top 11 hanno trovato spazio invece Durante in porta, Boattin, Linari, Minami e Wenninger in difesa, Alves Da Silva, Caruso, Greggi, Grosso a centrocampo con Chawinga e Haavi in attacco.