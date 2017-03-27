Gran Prix di spada, due medaglie per l'Italia

Rossella Fiamingo da oro, Andrea Santarelli conquista il bronzo

Al Gran Prix di spada, disputato a Budapest, sono arrivate due medaglie per l’Italia. Rossella Fiamingo ha conquistato l’oro battendo la sudcoreana Choi, Andrea Santarelli ha conquistato il bronzo nella gara maschile.

