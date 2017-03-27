Gran Prix di spada, due medaglie per l'Italia

Gran Prix di spada, due medaglie per l'Italia

Gran Prix di spada, due medaglie per l'Italia

Redazione Web

27 marzo 2017, ore 09:37

Rossella Fiamingo da oro, Andrea Santarelli conquista il bronzo

Al Gran Prix di spada, disputato a Budapest, sono arrivate due medaglie per l’Italia. Rossella Fiamingo ha conquistato l’oro battendo la sudcoreana Choi, Andrea Santarelli ha conquistato il bronzo nella gara maschile.

