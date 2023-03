Guerra in Ucraina, Puntin incontra Xi Jinping al Cremlino e valuta il piano cinese per superare la crisi

Vladimir Putin annuncia di aver preso visione del piano pace cinese per l’Ucraina in occasione della visita di tre giorni a Mosca del presidente cinese Xi Jinping, viaggio che terminerà mercoledì. Ho letto attentamente le proposte di Pechino per il superamento della crisi, basate su principi di giustizia e sul rispetto de diritto internazionale, ha spiegato Vladimir Putin, sostenendo di essere disponibile a una soluzione diplomatica. Cina e Russia condividono obiettivi simili e Putin è un caro amico ha sottolineato Xi Jinping, durante il faccia a faccia al Cremlino. Gelo di Washington . Se la Cina lancerà un appello per un cessate il fuoco Kiev dovrebbe respingerlo, ha dichiarato il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby. La Casa Bianca ha fatto sapere che dirà no a qualsiasi proposta di tregua in questo momento, per non dare tempo all’esercito russo di prepararsi per nuove operazioni offensive. Il mondo non deve essere ingannato da alcuna mossa tattica della Russia sostenuta dalla Cina, ha tuonato oggi pomeriggio il segretario di stato americano Antony Blinken. La visita di Xi Jinping a Mosca dopo il mandato d'arresto della corte penale internazionale dell'Aja suggerisce che la Cina non pensa che il Cremlino debba rispondere delle sue responsabilità per le atrocità in Ucraina, ha aggiunto Antony Blinken. Gli Stati Uniti si apprestano ad autorizzare un altro pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina del valore di 350 milioni di dollari. Il pacchetto di assistenza militare include munizioni per gli Himars e Howitzers, munizioni per i veicoli di fanteria da combattimento Bradley, missili Harm, armi anticarro, imbarcazioni fluviali e altre attrezzature.





Il menù della cena informale tra Putin e Xi Jinping

Ben sette portate per la cena di questa sera tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping. Ecco il menù proposto al Cremlino: antipasto a base di frutti di mare dell'Estremo Oriente, i frittelle con quaglie e funghi, zuppa di pesce storione con contorno di torta e sorbetto di melograno, carne di cervo con salsa di ciliegie o salmone bianco siberiano con verdure e, infine, la Pavlova, torta di meringa e panna.