Guido Crosetto di nuovo in ospedale. Malore per il ministro al Consiglio Difesa in Quirinale Photo Credit: Fotogramma.it

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, secondo quanto si apprende da fonti politiche, avrebbe accusato un malore durante il Consiglio Supremo di Difesa e, dopo un consulto con un medico, si sarebbe deciso il ricovero in ospedale. Con un'ambulanza privata il ministro è stato così portato al San Carlo da Nancy per ulteriori accertamenti. Si tratta della stessa struttura dove il ministro era stato ricoverato a febbraio per una pericardite, seguito dal Centro Cuore dell'ospedale.

I MESSAGGI DI AUGURI

Sono bipartisan le espressioni di vicinanza al ministro della Difesa. "Forza Guido! Ti aspettiamo al più presto!" dice il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo la notizia dell'arrivo in ospedale del collega. "Esprimo vicinanza al ministro Crosetto con l'augurio di una pronta ripresa a nome mio e di tutta Azione" dichiara il leader Carlo Calenda, cui fa eco Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera. "Forza signor Ministro, abbiamo bisogno di lei". Lo afferma in una nota l'Associazione sindacale professionisti militari (Aspmi) dopo il ricovero del titolare della Difesa all'ospedale San Carlo di Nancy a Roma. A Crosetto l'Aspmi invia "i più cari e sentiti auguri di una piena e pronta guarigione". "Auguri di pronta guarigione al ministro della Difesa, Guido Crosetto, in ospedale per accertamenti. Esprimiamo vicinanza al ministro e l'auspicio di vederlo quanto prima al suo posto". Lo afferma, in una nota, Davide Satta, Segretario Generale Aggiunto dell'Unione Sindacale Italiana Carabinieri (Usic).