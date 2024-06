Hamas, 274 morti nel blitz delle forze speciali israeliane che ha portato alla liberazione di 4 ostaggi

Sono almeno 274 le persone che sono state uccise e quasi 700 quelle rimaste ferite nel blitz delle forze speciali israeliane che ieri che ha portato alla liberazione di quattro ostaggi nel campo profughi di Nuseirat, nel centro della Striscia di Gaza. E' quanto sostengono funzionari di Hamas. Non solo. Secondo la fazione islamica sarebbero deceduti anche tre ostaggi, di cui uno con cittadinanza americana. Gli Stati Uniti hanno confermato l’uccisione di civili palestinesi nell’operazione ma il consigliere per la Sicurezza, Jake Sullivan, tuttavia ha detto di non poterne precisare il numero. Gli americani, ha aggiunto, non hanno partecipato militarmente all’azione. Intanto, si è appreso che i quattro ostaggi tornati a casa erano tutti prigionieri in case di civili a Nuseirat e che alcuni agenti delle forze speciali si sono finti sfollati palestinesi per entrare nel campo profughi. Sul fronte della politica interna il ministro del gabinetto di guerra e rappresentante dell’opposizione, Benny Gantz, rilascerà una dichiarazione nelle prossime, dopo la conferenza stampa annullata ieri. Gantz potrebbe annunciare l’ uscita dal governo di unità nazionale, nonostante il premier Netanyahu gli abbia chiesto di restare.





Continuano le operazioni militari nella Striscia

L'esercito israeliano ha fatto sapere che le operazioni militari continuano a Deir el-Balah e nel campo profughidi Bureij, dopo l'operazione di ieri che ha portato alla liberazione di quattro prigionieri isralieni nel campo profughi di Nuseirat. I soldati a terra ricevono l'appoggio dei caccia dell'aviazione, ha precisato questa mattina un portavoce dell’esercito dello stato ebraico.