Heinz lancia la carbonara in lattina, Vissani: "Vergogna, così si distrugge la cultura italiana"

Polemica per il prodotto ideato dall'azienda americana. Costa 2,50 euro e sarà acquistabile nei supermercati inglesi da settembre

Un po' provocazione, un po' operazione marketing, un po' sperimentazione. Eccola: la carbonara in lattina. La trovata lanciata dall'azienda Heinz (la stessa che produce il Ketchup, per intenderci) sta prevedibilmente facendo discutere, provocando una reazione sdegnata dei romani (ma non solo). Il nuovo prodotto sarà acquistabile per meno di due sterline (circa 2,50 euro) nei supermercati inglesi da settembre. Il target di riferimento è la generazione Z che, secondo la società statunitense, non ha voglia di cucinare. La carbonara in lattina (con la pancetta!) Sull'etichetta della lattina, rosa su sfondo giallo, si legge: "Spaghetti carbonara, pasta in creamy sauce with pancetta" (pasta in salsa cremosa con pancetta, ndr). Sì, proprio 'pancetta'. E già qui i cultori della vera carbonara italiana potrebbero storcere il naso, visto che l'ingrediente corretto sarebbe il guanciale, non certamente la pancetta. Heinz offre nel Regno Unito altre ricette italiane, tutte rigorosamente in lattina, dai "beef ravioli" agli "spaghetti bolognese". Le reazioni dei cuochi italiani Interpellato dall'agenzia di stampa Adnkronos, lo chef Gianfranco Vissani sbotta: ""Li manderei a quel Paese, con queste proposte stanno distruggendo la cultura italiana e la nostra cucina. Si dovrebbero vergognare". Cristina Bowerman, stella Michelin al Glass Hostaria di Roma, è sulla stessa linea: "Una bastardizzazione della nostra cucina. La trovo un'idea orrenda e il rischio è che i consumatori provino prima questa versione in scatola rispetto all'originale, magari rimanendone perfino delusi". Più soft la reazione dello chef Antonello Colonna: "Ma davvero dobbiamo preoccuparci degli anglosassoni che mettono la carbonara nelle lattine? Io adoro lo scatolame, quello di qualità, ma faccio parte di quella scuola di pensiero secondo cui ognuno deve fare quello che vuole. Di certo non mi spaventano: la nostra cucina ha un'identità talmente forte che, anche se tutti provano a inquinare le nostre tradizioni culinarie, la nostra cucina rimarrà sempre egemone". E allora, per il prossimo carbonara day (fissato per il 6 aprile di ogni anno) tutti nel Regno Unito per festeggiare.

