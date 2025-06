Gianluigi Nuzzi verso Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino, la foto dell'incontro

"Siamo arrivati alla fine di questa intensa stagione, l'abbiamo vissuta insieme ogni pomeriggio. Abbiamo raccontato la realtà così com'è, attraverso i fatti, le notizie, le storie delle persone. La cronaca per me riflette il Paese, noi abbiamo provato a raccontarvela in tutte le sfumature. Le luci, le ombre, quello che funziona e quello che non funziona seguendo un principio sacro del nostro mestiere, fare le domande e non accontentarsi delle risposte. La televisione però, lo sapete, è un grande lavoro collettivo, un lavoro di gruppo, di tutti, fondamentale. Per questo sono grata a tutti coloro che mi hanno supportata in questo grande viaggio. L'editore, la famiglia Mediaset che mi ha sempre sostenuto. Poi voglio parlarvi della mia squadra, gli inviati, anche tutti coloro che non vedete. Sono essenziali per farmi entrare tutti i giorni nelle vostre case. Quest'anno 200 puntate insieme a voi. Poi ci siete voi, il pubblico, la cosa essenziale, voi che ci seguite, ci sostenete e non ci mollate mai. E quindi a voi devo il grazie più grande, mi sono pure un po' commossa. Mi mancherete moltissimo, buona estate, state bene e non mollate mai".

Con queste parole Myrta Merlino il 6 giugno scorso si era congedata dal pubblico di Pomeriggio Cinque, in occasione dell'ultima puntata stagionale.

Un appuntamento speciale per la conduttrice, che dopo l'estate cambierà trasmissione.

Myrta Merlino sostituita da Gianluigi Nuzzi a Pomeriggio Cinque?

La notizia dell'addio di Merlino non è ancora stata ufficializzata, ma è praticamente sicura.

E chi ci sarà a Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino nella prossima stagione?

Secondo le indiscrezioni in circolazione (i primi a scriverne sono stati Hit su Affari italiani e Massimo Falcioni su Today), Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto Gianluigi Nuzzi.

Il giornalista, attualmente al timone di Quarto Grado il venerdì sera su Rete 4, dovrebbe essere promosso nel contenitore quotidiano di Canale 5, in onda dal lunedì al venerdì.

In attesa della conferma ufficiale (il Biscione emetterà un comunicato presumibilmente poche ore prima della presentazione dei nuovi palinsesti), Myrta Merlino - in attesa di conoscere i dettagli sul suo futuro a Mediaset, probabilmente le sarà affidato un programma mattutino - ieri ha pubblicato sul suo account Instagram una galleria di foto tra le quali anche una in compagnia proprio di Nuzzi.

Uno scatto che immortala un metaforico passaggio di testimone.

Max Giusti a Mediaset

Il 5 giugno scorso Mediaset aveva ufficializzato l'arrivo (a sorpresa) di Max Giusti, che sarà legato in esclusiva all'azienda di Cologno Monzese. Con lui sono allo studio progetti che spaziano dall’intrattenimento alla comicità.