Holiday blues, la malinconia delle feste si combatte evitando troppi dolci

Holiday blues, la malinconia delle feste si combatte evitando troppi dolci

Holiday blues, la malinconia delle feste si combatte evitando troppi dolci

Redazione Web

15 dicembre 2019, ore 13:00

Attenzione anche all'inattività fisica: bastano due settimane per aumentare il grasso corporeo

I dolci in eccesso possono portare tristezza. Soprattutto se a Natale si è vittime del cosiddetto "effetto Grinch", il personaggio di fantasia che detesta questa festività, che porta una sensazione di distacco e che può innescare depressione, malumore, spossatezza e irritabilità, una latente tristezza che spinge a rinchiudersi in sé stessi. L'antidoto contro l'holiday blues, cioè la malinconia delle feste, è proprio evitare gli zuccheri in eccesso, di cui molti cibi che in questo periodo si consumano sono ricchi. Il suggerimento arriva da una ricerca dell'Università del Kansas. Lo studio evidenzia che consumare zuccheri aggiunti - comuni in tanti cibi natalizi - può innescare processi metabolici, infiammatori e neurobiologici legati a malattie depressive. Insieme alla luce in diminuzione durante l'inverno ed ai cambiamenti nei modelli del sonno, un elevato consumo di zucchero potrebbe provocare la "tempesta perfetta" capace di influire negativamente sulla salute mentale. Per Stephen Ilardi, autore dello studio, evitare l'aggiunta di zucchero nella dieta potrebbe essere particolarmente impegnativo. Pur sperimentando un iniziale miglioramento dell'umore, l'eccesiva assenza di zuccheri porta alla paradossale conseguenza di un peggioramento dell'umore stesso. "Quando consumiamo dolci - spiega il ricercatore - essi agiscono come una droga.  Hanno un immediato effetto di miglioramento dell'umore, ma a dosi elevate possono anche avere una paradossale conseguenza a lungo termine di peggiorarlo, riducendo il benessere, aumentando l'infiammazione e causando aumento di peso". Durante le feste occhio anche all'inattività: secondo una ricerca dell'Università di Liverpool bastano due settimane per aumentare il grasso corporeo e danneggiare muscoli e ossa.

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