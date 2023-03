I Coma_Cose a RTL 102.5: «A Sanremo abbiamo voluto raccontare una storia personale, “L’Addio” è una bella promessa»

Durante “The Flight”, California e Fausto Lama hanno raccontato in radiovisione il ritorno a Sanremo con il brano “L’Addio” e i loro progetti futuri, fra cui, nella primavera del 2023, il tour “Un Meraviglioso Modo Di Incontrarsi”.

IL RITORNO A SANREMO CON “L’ADDIO”

Dopo aver esordito a Sanremo 2021 con “Fiamme Negli Occhi”, i Coma_Cose hanno fatto ritorno al festival con “L’Addio”, canzone che ha conquistato il premio “Bardotti” per il miglior testo. Il brano, scritto dagli stessi Coma_Cose e prodotto da Fabio Dalè e Carlo Frigerio (Mamakass), è un viaggio all’interno di una parte privata di California e Fausto Lama, una coppia nella vita e nella musica. «Non ci siamo ancora ripresi, da Sanremo in poi non ci siamo mai fermati. Abbiamo tante cose da fare», raccontano i Coma_Cose a RTL 102.5.

«Abbiamo voluto raccontare una storia personale. Questa canzone è una bella promessa. Io penso che se una persona ti ha toccato dentro e questa cosa ti fa ancora arrabbiare vuol dire che la relazione non è finita del tutto. È noto che presto convoleremo a nozze, questa cosa ci ha ingombrato la testa di cose belle e felici», dice Fausto Lama. «Forse all’inizio avevamo un po’ paura di questo racconto, non volevamo intristirci o analizzare troppo la cosa. Alla fine però l’abbiamo vissuta con leggerezza», continua California.

Quello dei Coma_Cose è un percorso iniziato nel 2017 e cresciuto piano piano, fino all’arrivo sul palco dell’Ariston. «I Coma_Cose ci sono da un po’ di anni, pian piano sta crescendo tutto. Ad oggi abbiamo fatto due volte il Festival di Sanremo. Io avevo smesso con la musica, ero un po’ stanco. È stata Francesca (California) a convincermi, mi ha spronato a riprovare», racconta Fausto Lama. «Ci riconoscono molto di più, ora ci fermano per strada, una cosa che prima non accadeva. Questa cosa mi ha fatto realizzare che ormai siamo dei cantanti conosciuti», continua California a RTL 102.5.

IL NUOVO TOUR “UN MERAVIGLIOSO MODO DI INCONTRARSI”

I Coma_Cose porteranno la loro musica live con il tour “Un Meraviglioso Modo Di Incontrarsi”, che toccherà nella primavera 2023 i principali club italiani, oltre a due speciali tappe all’estero, a Parigi e Londra. «Il tour è tutto sold out e siamo felicissimi, stiamo facendo le prove in questi giorni. È la prima volta all’estero con un nostro show. A Parigi c’è stata una risposta incredibile», concludono.