I libri più interessanti della settimana, tra “Macellaio”, “L’Attesa” e “Il Portafortuna”

Una storia che mixa la finzione tipica del racconto di fantasia ed eventi realmente accaduti, da cui le narrazioni della Oates prendono spunto. E che, probabilmente proprio per questo, assumono connotati ancor più incisivi in grado di lasciare il segno nel lettore.

E si tratta di un viaggio che innanzitutto ambisce a portare il lettore nel profondo della psiche umana e di tutte le sue possibili derive disturbanti. Si torna indietro nel tempo, al 1836, quando il Dottor Silas Aloysius Weir viene accusato di aver operato un terribile esperimento. Un crimine che lo costringe a trovare un nuovo lavoro, che prontamente trova presso l’Istituto del New Jersey per donne malate di mente. Un nuovo impiego che però, purtroppo per le pazienti, gli permette di agire indisturbato, continuando nelle sue pratiche.

Un vero e proprio viaggio a tutto tondo quello imbastito da Joyce Carol Oates nel suo “ Macellaio ”, curato nell’edizione italiana da La Nave di Teseo . Non ci si aspettava di meno d’altronde da una vera e propria decana della letteratura mondiale. Nonché uno dei nomi che costantemente circola quando si parla di premio Nobel per la letteratura.

Prima di salutare il 2024 è allora giusto dare un’occhiata ai libri più interessanti di questa settimana. E come sempre la selezione sa offrire i giusti spunti di lettura, con diversificazioni importanti per tematiche trattate e modalità di racconto. Tra questi troviamo:





L’ATTESA, CASI IRRISOLTI E PERSONAGGI IN CRESCITA

Si cambia registro ma non si vira dal fronte degli autori da milioni e milioni di copie vendute. Parliamo di Michael Connelly che con “L’Attesa” (edito da Piemme) torna nuovamente sugli scaffali, pronto a calamitare le attenzioni dei suoi fan, una schiera in costante crescita. E sono i numeri a parlare, considerando le copie vendute, oltre ottantacinque milioni.

Un nuovo caso attende la coppia costituita dai detective Ballard e Bosch e, come è lecito aspettarsi, le cose non saranno per nulla semplici. Un arresto recente riconduce a un crimine seriale di decenni prima, ma l’età del detenuto e le tempistiche del reato non possono coincidere. Tocca risalire quindi l’albero genealogico per poter venire a capo dell’indagine.

Un cold case che viene riaperto e che non sarà per nulla semplice da chiudere. E sarà un caso che viaggerà in parallelo con lo sviluppo delle vicissitudini personali dei diversi protagonisti, che evidenzieranno sì la propria tenacia, ma anche caratteristiche che ne esalteranno un’umanità fatta di dubbi ed errori.





IL PORTAFORTUNA, UNA STORIA CHE RAPPRESENTA UNA COCCOLA NATALIZIA

Il Natale 2024 è ormai da archiviare, e su questo siamo d’accordo. Ma perché non concedersi ancora una piccola coccola natalizia finché alberi e addobbi sono ai loro “posti di combattimento”? Questa la ragione che ci spinge a includere tra i libri più interessanti di questa settimana “Il Portafortuna” di Nita Prose (edito da La Nave di Teseo).

Un racconto che vive una triplice anima. Quello di racconto a tema natalizio, con le atmosfere in cui si muoveranno i personaggi che trasudano di biscotti glassati, cannella e addobbi. Quello di racconto rosa, con le vicissitudini affettive della protagonista, Molly Gray, tra la realtà del presente e i ricordi del passato. E infine quello di un mistero da risolvere, che potrebbe costare a Molly tutto quello che ha.

Una storia che fila via in scioltezza, e che rappresenta l’intermezzo ideale tra le giornate di festa tra parenti. Quel momento in cui magari si cerca un racconto in grado di offrire un giusto mix di elementi narrativi.