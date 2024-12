I libri più interessanti della settimana, tra “Da qualche parte al di là del mare” a “Sweet Nightmare” e “Glow of the everflame” Photo Credit: "Glow of the Everflame" di Penn Cole, Rizzoli

Una storia che parla di amore ma anche di futuro e di quanto sia necessario combattere per costruirlo. Con le metafore che restituiscono un affresco fantasy molto interessante. Tanto interessante da colpire anche la “giuria” dei lettori del portale Goodreads , che lo ha incoronato come miglior libro fantasy del 2024.

Protagonista in questa occasione è Arthur Parnassus, un uomo che dirige un orfanotrofio molto particolare, sito su un’isola lontana. Tra ambizioni personali e speranza di evitare ad altri il suo stesso destino di quando era bambino, cerca di fare il possibile per cercare di adottare sei bambini magici.

- Glow of the everflame

D’altronde con una varietà di proposte tanto vasta come quella offerta dal panorama librario contemporaneo è anche giusto spaziare su più fronti. Con storie che saranno senza dubbio in grado di stuzzicare la fantasia dei lettori. E tra i libri più interessanti della settimana, in questa occasione, ci concentreremo su:





SWEET NIGHTMARE, DIFFICOLTÀ SOVRANNATURALI TRA I BANCHI DI SCUOLA

E restiamo nel genere fantasy anche con il secondo dei libri più interessanti di questa settimana. “Sweet Nightmare” di Tracy Wolff (Sperling & Kupfer) porta i lettori tra i banchi di una scuola decisamente fuori dall’ordinario.

Un istituto, la Calder Academy, che accoglie tra le sue fila studenti non proprio ambiziosi. Anzi, diciamo pure che si tratta di coloro che con le regole non hanno un buon feeling. E in una vera e propria “giungla” (metaforicamente parlando) si muove la protagonista Clementine - figlia della terribile Preside dell’istituto - che nel tempo ha imparato a mantenere un basso profilo. E questo l’ha in sostanza tenuta lontana dai guai.

L’arrivo di una tempesta che flagella la Calder Academy, scombinerà però le carte in tavola. Scatenando una vera e propria battaglia per la sopravvivenza dalle tinte sovrannaturali, con i peggiori incubi che sono lì pronti a prender vita. E Clementine avrà dalla sua parte qualcuno che rappresenta alla perfezione il celeberrimo “odi et amo” catulliano. Un libro dalla fortissima componente introspettiva.





GLOW OF THE EVERFLAME, IL RITORNO DELLA SAGA DEGLI ELETTI

Chiudiamo la rassegna dei libri più interessanti della settimana con un ritorno sugli scaffali. “Glow of the Everflame”, di Penn Cole (Rizzoli) rappresenta il secondo capitolo di una serie fantasy in quattro parti, “La Saga degli Eletti”, partita all’inizio del 2024 con il primo volume, “Spark of the Everflame”.

Come nel capostipite, anche in questo secondo appuntamento troviamo Diem Bellator, personaggio principale anche del primo volume, alle prese con non poche gatte da pelare. C’è da fare i conti con una guerra sul punto di scoppiare, una situazione che spingerà la protagonista a stringere alleanze che mai avrebbe immaginato possibili in altri momenti.

Un viaggio che splende in due diverse sottotrame, tra il fantasy delle atmosfere che lo permeano e il viaggio (fisico e di scoperta) di Diem, che dovrà districarsi su una situazione bellica pronta al collasso e segreti e verità familiari che la vedono coinvolta in primissimo piano.