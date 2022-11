I Pinguini Tattici Nucleari A RTL 102.5, arriva lo spoiler: "Nel nuovo album 14 brani e una canzone dedicata a Roma"

Ieri sera i Pinguini Tattici Nucleari, che a RTL 102.5 parlano del primo tour negli stadi e del nuovo album Fake News hanno ricevuto il premio Best Italian Act, conquistato a Düsseldorf nel corso degli MTV Europe Music Awards 2022, di cui RTL 102.5 è stata radio partner. La band bergamasca ha ritirato il premio negli studi di RTL 102.5. “Siamo contenti e onorarti, abbiamo vinto gli MTV Europe Music Awards e meglio di così non si può stare. Non siamo competitivi, ci piace fare musica come abbiamo sempre fatto. Fa effetto vincere un premio che ti riconosce anche a livello europeo”, ha detto Riccardo Zanotti ai microfoni di RTL 102.5.

Il Tour negli stadi

Il primo tour negli stadi dei Pinguini Tattici Nucleari, di cui RTL 102.5 è radio partner, partirà il 7 luglio da Venezia con la data zero per poi proseguire nei maggiori stadi d’Italia: Milano (11 e 12 luglio), Firenze (15 luglio), Torino (19 luglio), Roma (23 e 24 luglio), Bari (27 luglio), Messina (30 luglio), Olbia (13 agosto). “Un tour negli stadi non ce lo saremmo mai aspettati, è una gioia incredibile e andiamo avanti senza pensarci troppo sennò è normale montarsi la testa. Siamo una squadra da sempre, nessuno in panchina e tutti in campo”, dichiarano i Pinguini Tattici Nucleari.

I Pinguini Tattici Nucleari a W l'Italia

C'è una versione natalizia di Pastello Bianco. Ai microfoni di RTL 102.5 Riccardo Zanotti ha parlato anche della versione natalizia di Pastello Bianco: “È una canzone fatta anche per piangere, mischia l’amore alla malinconia. Stiamo preparando una versione natalizia di Pastello Bianco che uscirà presto, ci siamo divertiti molto a fare questo arrangiamento”.

Il 2 dicembre 2022 uscirà Fake News, il nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari. “Ci lavoriamo da molto tempo”, ha rimarcato Riccardo Zanotti. “Abbiamo iniziato i primi arrangiamenti un anno e mezzo fa. Saranno quattordici brani e c’è una canzone dedicata a Roma, città a cui siamo molto legati. In realtà dentro ci sono tante altre città: Parigi, Londra, Copenaghen. Ci piace molto viaggiare e siamo fieramente europei. Ci sarà anche una ballata che si chiama Hikikomori”.