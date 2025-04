I sapori di Piacenza: alla scoperta dei salumi DOP

Il Consorzio Salumi DOP Piacentini ha organizzato un tour per scoprire la storia dei suoi salumi DOP e assaporarne il gusto e la tradizione. Un vero e proprio viaggio nel cuore della produzione salumiera di Piacenza, dove storia, sapori e tradizione si incontrano per creare prodotti di eccellenza. Il tour, della durata di due giorni, ha toccato diversi luoghi storici della città di Piacenza e ha riservato delle esperienze e attività uniche per tutti i suoi partecipanti.





PALAZZO FARNESE

La prima tappa del tour è stata il Palazzo Farnese, lo storico palazzo di Piacenza che ospita i musei civici della città, dove si è tenuta l’accoglienza da parte dell’Avv. Cristian Fiazza, Assessore alla Cultura del Comune di Piacenza e il racconto “Elisabetta Farnese Regina di Spagna”. Elisabetta Farnese, duchessa di Parma e Piacenza, sposò nel 1714 Filippo V di Spagna e divenne regina. Nonostante la sua iniziale sottovalutazione, Elisabetta si rivelò una donna determinata e ambiziosa, capace di influenzare la politica del regno e di promuovere gli interessi dei suoi figli. Una figura fondamentale nella storia di Elisabetta Farnese fu il Cardinale Giulio Alberoni, figlio di un ortolano piacentino e che divenne un abilissimo diplomatico e primo ministro del re Filippo V di Spagna. Grazie alla sua posizione, riuscì a promuovere i salumi piacentini alla corte spagnola, dove la regina Elisabetta Farnese li apprezzava molto. Alberoni utilizzò i salumi piacentini anche come strumento di diplomazia, regalando coppe di salame e coppa a personaggi influenti per accattivarsi le loro simpatie e realizzare importanti progetti di politica internazionale. Dopo una vita avventurosa, Alberoni tornò a Piacenza e si dedicò alla ricostruzione di un collegio ecclesiastico, che lasciò in eredità alla città. In seguito alla visita alla Sala dei Fasti di Elisabetta, condotta dal Dott. Antonio Iommelli, Direttore dei Musei Civici di Palazzo Farnese e del Museo di Storia Naturale di Piacenza, si è svolto l’aperitivo con la Regina: una degustazione dei Salumi DOP Piacentini, ovvero Coppa, Pancetta e Salame.





COLLEGIO ALBERONI

Una volta terminato lo squisito aperitivo a Palazzo Farnese, il tour ha proseguito con la visita al Collegio Alberoni, accompagnati dall’Architetto Manrico Bissi. Il Collegio, dal 1751, è un illustre e importante istituzione della città di Piacenza ed è da sempre dedito alla formazione dei futuri sacerdoti. La struttura, inoltre, custodisce al suo interno un ricco patrimonio di arte e cultura. Il Cardinale Giulio Alberoni, infatti, volle il Collegio per formare sacerdoti della diocesi di Piacenza che non avevano i mezzi necessari per sostenere gli studi. Lo affidò ai Padri Vincenziani, conosciuti dal Cardinale durante la sua dimora a Roma, in quanto apprezzava lo stile di lavoro, la spiritualità e l’impegno a servizio del clero.

Perché il Collegio potesse funzionare e realizzare le sue finalità lo fornì dei mezzi economici necessari e lo arricchì di opere culturali, scientifiche e artistiche che lo hanno reso famoso nei vari campi della cultura, oltre che nel mondo religioso ed ecclesiale.





SALUMIFICIO GROSSETTI

La terza destinazione dell’itinerario organizzato dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini è stata il Salumificio Grossetti, improntato su prodotti di qualità, come coppa, salame, pancetta e tutti i prodotti che si sviluppano attorno a essi. L’azienda familiare, situata in Val Tidone, è legata ai valori e alla storia e racchiude la propria attività in un condensato natura e bontà dal 1875. La sua posizione collinare ha da sempre mostrato di avere le condizioni ideali per favorire la produzione e la stagionatura di questi salumi.

I proprietari del salumificio Grossetti hanno organizzato un breve giro all’interno del loro laboratorio, mostrando la produzione, la conservazione e la stagionatura di coppa, pancetta e salame, completando la tappa con un assaggio dei salumi DOP.





RISTORANTE “LA PALTA” DI ISA MAZZOCCHI

La tappa finale dell’itinerario è stata il ristorante “La Palta” della chef stellata Isa Mazzocchi, situato nella frazione di Bilegno, in provincia di Piacenza, incastonata tra colline dolci, orti preziosi e le abitazioni di una volta. Qui combinazioni inaspettate stuzzicano l’immaginazione, trasportando i sensi in una terra di mezzo tra profumi di casa e ispirazioni lontane. La Chef Isa Mazzocchi ha aperto le danze con un integrante laboratorio: seguendo i suoi movimenti e le sue istruzioni, ha insegnato ai partecipanti come cucinare i “pisarei”, pasta tipica piacentina. La chef ha preparato anche i famosi tortelli con la coda e il “pastiss alla piacentina”, il tradizionale pasticcio di maccheroni alla piacentina. Il laboratorio di cucina a tu per tu con Isa Mazzocchi è stato susseguito da un pranzo stellato nel suo ristorante, all’insegna della tradizione e dei sapori piacentini.