I voli spaziali, al via la prova del Taxi Starliner, ad aprile primo viaggio con equipaggio

La guerra per il trasporto spaziale si arricchisce di un nuovo vettore. È previsto entro la fine di aprile, il primo volo di prova con equipaggio di Starliner, il cosiddetto taxi spaziale creato dall’americana Boeing e che ha quale obiettivo fare concorrenza alla Crew Dragon della Space X di Elon Musk per il trasporto di rifornimenti, astronauti e turisti in orbita. Lo hanno confermato in una conferenza stampa i tecnici di Nasa e Boeing. La prima missione senza equipaggio, effettuata nel 2019, mancò l'attracco alla Iss. Più fortunata la seconda, che riuscì ad entrare in orbita correttamente e attraccare alla Stazione Spaziale Internazionale. Ora la nuova prova, questa volta con equipaggio.





Attesa per il primo volo

Saranno due gli astronauti della Nasa a portare in orbita Starliner: si tratta di Barry Wilmore e Suni Williams. L’obiettivo è quello di dimostrare la versatilità e la capacità del vettore e del razzo Atlas V della United Launch Alliance di trasportare in sicurezza gli astronauti da e verso la Stazione spaziale internazionale, sostiene l'agenzia spaziale americana. Il volo di prova è solo il primo passo per ottenere la certificazione del veicolo spaziale e dei sistemi Starliner, con l’obiettivo di effettuare voli regolari di rotazione dell'equipaggio verso la Stazione spaziale.





I preparativi

Tutto procede come da copione per i preparativi I test sono stati completati all'80% e il prossimo sarà il delicato caricamento del propellente nel modulo di servizio, al termine del quale si aprirà la finestra di 60 giorni per il lancio. Che, secondo le previsioni, potrebbe avvenire tra la metà e la fine di aprile.





Le ispezioni

Nei prossimi giorni sarà la volta dei due astronauti Barry Wilmore e Suni Williams che ispezioneranno il velivolo e ripasseranno le procedure di lancio. Il lavoro verrà effettuato al Kennedy Space Center della Nasa. La missione di Starliner durerà otto giorni e li vedrà impegnati in attività scientifiche, divulgative e commerciali sulla Stazione spaziale internazionale. Prima di Starliner ci sarà il lancio della missione Crew-6 e il ritorno sulla Terra della Crew-5.