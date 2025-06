Il “4 G di RTL 102.5” nasce a Sanremo, operazione artistica “battezzata” in diretta a Password

Nei corridoi di Sanremo, nelle hall degli alberghi, per strada o in Comune. Insomma, senza timore, i quattro inviati di RTL 102.5- Giustini, Galanto, Galletti e Jody - arrivano praticamente ovunque facendo man bassa di notizie, retroscena, curiosità. E durante la diretta di Password vengono battezzati da Nicoletta come “I 4 G”. L’ipse dixit della conduttrice arriva alla vigilia del Festival, gli inviati sorridono cogliendo la palla al balzo. Da quando sono arrivati nella città ligure sembra che si parli solo di loro e delle avventure in perfetto clima festival.







Sodalizio di ferro durante il Festival e non solo: la nuova formazione fa già pensare a qualcosa di veramente forte che ci sarà nei giorni di Sanremo, ma anche dopo. Quindi tenetevi forte, seguite i 4G in radiovisione nei programmi di RTL 102.5. Divertimento assicurato.