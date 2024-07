Il Festival di Sanremo verso il rinvio? Ecco cosa dice il patron del teatro Ariston

Il patron dell'Ariston, dove da sempre si svolge il Festival di Sanremo, rompe il silenzio e parla della sovrapposizione tra Sanremo e quarti di Coppa Italia a febbraio 2025.

"Far slittare il festival di Sanremo 2025 di una settimana? Da parte nostra non c'è alcun problema". Lo afferma all'Adnkronos il proprietario dell'Ariston, Walter Vacchino. Nessun contatto con la Rai per uno slittamento: tutto da decidere nel corso delle prossime ore. Intanto, il Festival resta in programma dal 4 all'8 febbraio 2025 con Carlo Conti alla conduzione e alla direzione artistica.



IL REBUS DEI QUARTI DI COPPA ITALIA

Le partite di Coppa Italia andranno in onda su Mediaset proprio in quella settimana, cruciale per la Rai che schiera tutte le forze in campo a Sanremo. Qualche giorno fa, l'amministratore delegato Rai - Roberto Sergio - ha parlato di questo problema con un post su Facebook. Ecco le sue parole:

Incredibile, calendario Coppa Italia: andata quarti di finale nella settimana dal 4 al 6 febbraio 2025. La 75 edizione del Festival di Sanremo 2025 si terrà dal 4 all'8 febbraio 2025, date comunicate da Rai prima della decisione della Lega Calcio. I telespettatori italiani avranno qualcosa da ridire?

La Rai starebbe cercando una soluzione alternativa alla sovrapposizione dei programmi. ipotesi probabile? Uno slittamento del Festival di Sanremo. Ci sarebbe già l'ok del patron dell'Ariston, ma nessun contatto con i vertici di viale Mazzini. Almeno per adesso. Sarebbe molto più complicato anticipare o rinviare le partite di Coppa Italia.

CARLO CONTI AL LAVORO PER IL FESTIVAL

In questi giorni, Carlo Conti sta lavorando al prossimo Festival di Sanremo. Centinaia e centinaia di artisti si sarebbero già candidati per partecipare al concorso canoro più famoso di sempre, come del resto è avvenuto negli anni passati. Rebus super ospiti e co-conduzione: tutto è in fase di definizione.