Il "Bar-atto" a Venafro: qui il caffè viene pagato con prodotti locali. E puoi portarti la tazzina da casa

19 settembre 2025, ore 13:30
A raccontare la singolare iniziativa Ida Di Ciacco, che stasera sarà in collegamento su RTL 102.5
Qui, al bar "Don Antò" di Venafro in Molise, puoi pagare il caffè con prodotti locali. E l'iniziativa, voluta da Ida Di Ciacco e Moreno Spada, sta avendo molto successo. "Arrivano da ogni parte d'Italia, pagano con gli ortaggi, formaggi o salumi", dicono al telefono a RTL 102.5 i titolari del bar. Ormai diventato punto di incontro di decine e decine di turisti e curiosi.
Si tratta di un'iniziativa del tutto nuova. "Ma c'è altro", assicura Ida al telefono. "Se porti la tazzina da casa il caffè lo paghi 50 centesimi. Siamo competiti", aggiunge Ida. Che stasera sarà ospite al telefono a Protagonisti su RTL 102.5.
IL CAFFE' IL PRIMO SOCIAL IN ASSOLUTO
Ed il caffè resta il vero primo social, più amato e bevuto dagli italiani. C'è sempre spazio per bere al bar, a casa, al lavoro, un buon caffè: per questo motivo, la tradizione tutta italiana, vince e convince.
Moka, quella classica che fa parte della tradizione napoletana. Espresso. Caffè alla macchinetta, magari al lavoro. Caffè al bar. Secondo gli ultimi dati, gli italiani confermano la passione per il caffè: ogni anno il consumo pro capite supera i 5,5 kg.
Dove si beve maggiormente il caffé? Secondo Nomisma, il 95% degli italiani beve caffè regolarmente. "La maggioranza, oltre l’80%, lo prepara a casa. La moka domina ancora il mercato, scelta da quasi il 70%, mentre capsule e macchine automatiche guadagnano popolarità per praticità e qualità. Al bar, l’espresso resta un momento di socialità irrinunciabile, con un prezzo medio nazionale di 1,10 euro", fa sapere Affaritaliani.
