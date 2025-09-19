Il babà è un dolce di eccellenza italiana nel mondo, ma molti non sanno che la sua origine è in Polonia

Il babà è un dolce di eccellenza italiana nel mondo, ma molti non sanno che la sua origine è in Polonia

Il babà è un dolce di eccellenza italiana nel mondo, ma molti non sanno che la sua origine è in Polonia

Max Viggiani

19 settembre 2025, ore 09:55

A Napoli è tra i dolci più apprezzati e venduti. Nessuno sa, però, che la versione "secca" del babà venne preparata, la prima volta, da Stanislao, Re di Polonia

Il babà, bagnato con il rum, è, comunemente, identificato con la città di Napoli, ma, andando a scavare in fondo, si scopre che, nella sua versione originale e iniziale, deriva da un dolce a lievitazione naturale della Polonia, che aveva il nome "babka ponczowa". La sua prima preparazione, secondo gli storici del settore, è attribuita al Duca di Lorena e Re di Polonia, Stanislao Leszcynski, nei primi anni del 1700. Una "modifica" ulteriore della ricetta, negli anni successivi, arrivò dai pasticcieri francesi. La versione definitiva, invece, venne, poi, dai napoletani che consacrarono il babà quale dolce tra i più graditi e famosi al mondo


San Gennaro e il babà simboli di Napoli

Senza voler essere esagerati o blasfemi, ma San Gennaro e il babà, in ambiti ovviamente diversi, sono tra i simboli di Napoli. Proprio oggi, in uno dei 3 giorni in cui, per tradizione religiosa e non, avviene la liquefazione del sangue del Santo patrono della città, un giovane, ma già affermato chef e pasticciere partenopeo, Ciro Di Maio, spostatosi al Nord, a Brescia, da ragazzino, per inseguire un sogno, senza dimenticare, mai, le proprie origini. Sogno che, nel corso degli anni, ha realizzato con il lavoro e i sacrifici che gli hanno permesso anche di diventare proprietario di un noto ristorante in città, tappa obbligata per politici e personaggi dello spettacolo e della televisione. "Con il babà festeggio San Gennaro e il mio amore per la mia città", ha detto Di Maio, "ogni dolce è un pezzo di cuore, un legame che non si spezza con la mia terra".  Lo chef, nato a Frattamaggiore da una famiglia semplice, con un padre dal passato "difficile", ma che gli ha trasmesso una profonda fede religiosa, da sempre è impegnato in tanti progetti sociali, in Lombardia, Campania e non solo. Ha insegnato il mestiere di pizzaiolo, ad esempio, ai detenuti in carcere e portato corsi di cucina, online, nelle scuole del popolare Rione Sanità, a Napoli

Argomenti

babà
Ciro Di Maio
dolce
pasticciere

Gli ultimi articoli di Max Viggiani

Mostra tutti
  • Secondo i nuovi dati Istat la fiducia dei consumatori torna a calare, stabile quella delle imprese

    Secondo i nuovi dati Istat la fiducia dei consumatori torna a calare, stabile quella delle imprese

  • Come comportarsi in casa se fuori c'è un incendio ? Ecco le regole dell'Istituto Superiore di Sanità

    Come comportarsi in casa se fuori c'è un incendio ? Ecco le regole dell'Istituto Superiore di Sanità

  • Ucciso nel Centro di addestramento di Taranto il cane Bruno, era stato premiato per aver salvato 9 persone

    Ucciso nel Centro di addestramento di Taranto il cane Bruno, era stato premiato per aver salvato 9 persone

  • Venduto all'asta a Londra un capolavoro del Canaletto. Scopriamo quale e a quale prezzo

    Venduto all'asta a Londra un capolavoro del Canaletto. Scopriamo quale e a quale prezzo

  • All'asta, ieri a Parigi, oggetti appartenuti a Napoleone Bonaparte. Scopriamo insieme quanto è stato il ricavato

    All'asta, ieri a Parigi, oggetti appartenuti a Napoleone Bonaparte. Scopriamo insieme quanto è stato il ricavato

  • A Parma gesto esemplare di un uomo nei confronti di una cittadina del Kazakistan. Scopriamo quale.

    A Parma gesto esemplare di un uomo nei confronti di una cittadina del Kazakistan. Scopriamo quale.

  • Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

    Dal panettone estivo al dessert con sorbetto alla fragola o al pompelmo: ecco i dolci più gettonati della stagione

  • Israele attacca la zona vicina a un centro per gli aiuti umanitari di Rafah, almeno 31 morti

    Israele attacca la zona vicina a un centro per gli aiuti umanitari di Rafah, almeno 31 morti

  • Banksy torna a farsi vivo. Dove si trova la nuova opera dell'artista inglese ?

    Banksy torna a farsi vivo. Dove si trova la nuova opera dell'artista inglese ?

  • Il Maxxi di Roma compie 15 anni e diventa Monumento nazionale

    Il Maxxi di Roma compie 15 anni e diventa Monumento nazionale

Jeff Bezos e Laura Sanchez sono in laguna, atterrati con un elicottero, portano tre milioni di euro

Jeff Bezos e Laura Sanchez sono in laguna, atterrati con un elicottero, portano tre milioni di euro

il governatore Luca Zaia da il benvenuto alla coppia con entusiasmo il matrimonio è fissato per venerdì 27 giugno, esiste un fronte ""No Bezos"

Il 97% delle chiamate per i contratti energia è ingannevole. La valenza doppia della stipula telefonica

Il 97% delle chiamate per i contratti energia è ingannevole. La valenza doppia della stipula telefonica

Consumerismo, la società che ha rilevato i dati, segnala che quasi 100mila firme sono state raccolte contro telemarketing illegale. Il mercato libero dell'energia ha creato distorsioni

Il re dei paparazzi colpisce ancora: Rino Barillari "pizzica" Al Pacino. Ecco com'è andata...

Il re dei paparazzi colpisce ancora: Rino Barillari "pizzica" Al Pacino. Ecco com'è andata...

"Sono a caccia come sempre in giro per le vie di Roma", commenta il fotografo