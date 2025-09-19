Il babà è un dolce di eccellenza italiana nel mondo, ma molti non sanno che la sua origine è in Polonia

Il babà, bagnato con il rum, è, comunemente, identificato con la città di Napoli, ma, andando a scavare in fondo, si scopre che, nella sua versione originale e iniziale, deriva da un dolce a lievitazione naturale della Polonia , che aveva il nome "babka ponczowa". La sua prima preparazione, secondo gli storici del settore, è attribuita al Duca di Lorena e Re di Polonia, Stanislao Leszcynski, nei primi anni del 1700. Una "modifica" ulteriore della ricetta, negli anni successivi, arrivò dai pasticcieri francesi. La versione definitiva , invece , venne, poi, dai napoletani che consacrarono il babà quale dolce tra i più graditi e famosi al mondo .





San Gennaro e il babà simboli di Napoli