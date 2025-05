Il Bologna batte il Milan all'Olimpico e torna a vincere la Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna di Vincenzo Italiano scrive la storia all'Olimpico di Roma. Milan battuto in finale di coppa Italia 1 a 0 grazie al gol di Ndoye ad inizio secondo tempo. Il Bologna torna a vincere questo trofeo dopo 51 anni e si garantisce un posto nella prossima Europa League. Più di 30mila tifosi bolognesi hanno accompagnato e sostenuto per tutto il match i propri giocatori. Una vittoria meritata per la voglia e la cattiveria che titolari e riserve hanno messo in campo, un atteggiamento che invece è totalmente mancato alla squadra rossonera. Non è stata una bella partita, poche occasioni da gol e poche giocate esaltati ma la squadra di Vincenzo Italiano è stata brava ad annullare tatticamente il Milan e a sfruttare l'unica vera occasione da gol. Un traguardo che porta inevitabilmente la firma di Vincenzo Italiano, un allenatore che con la Fiorentina aveva perso 3 finali negli ultimi 3 anni e che ora si gode una vittoria strameritata. Sprofonda nel baratro il Milan che butta via anche l'ultima possibilità di salvare una stagione già imbarazzante sotto quasi ogni aspetto. Le possibilità di rimanere sulla panchina del Milan per Sergio Conceicao ora sono ridotte allo zero.





LA PARTITA

Il Milan parte subito forte e dopo 10 minuti ha subito l'occasione per portarsi in vantaggio ma Skorupski compie una parata mostruosa. Luka Jovic raccoglie il rimbalzo davanti alla porta e calcia in mezzo ai pali, con un guizzo il portiere del Bologna riesce a parare in qualche modo. E' l'unica occasione del primo tempo. Il Bologna entra nella ripresa con un'altra mentalità e ale 52esimo punisce i rossoneri. Ndoye raccoglie un rimpallo in area, tocca la palla con il destro mandando fuori tempo la difesa e poi buca Maignan con un tiro sotto la traversa. Conceicao con il passare dei minuti inserisce tutti gli attaccanti a sua disposizione ma oltre a due tiri innocui di Gimenez e Joao Felix non riesce a creare problemi alla difesa bolognese. Finisce 1 a 0 con i tifosi rossoblu in festa.