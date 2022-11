Il Conte Galè invita Robbie Williams al Power Hits Estate di RTL 102.5, lui promette che sarà all'Arena di Verona

In riferimento all’album XXV, Robbie Williams racconta: “Sono ventisette anni in realtà, purtroppo il Covid ha bloccato i festeggiamenti di questo album. Considerando anche il periodo con i Take That sono veramente tanti anni che sono in giro”. Poi sulla copertina del nuovo disco: “Non sono un grande fan dei vestiti, sono spesso nudo. Sono un performer generoso, mi dono al mio pubblico”.

L'INVITO AL POWER HITS ESTATE DI RTL 102.5

Colpo di scena durante l'intervista. Il Conte Galè invita Robbie Williams al Power Hits estate 2023, che si terrà all'Arena di Verona il 30 agosto. Williams risponde: "Se riesco, volentieri”.

"IL MIGLIORE ALBUM REALIZZATO"

Sull’album XXV Williams dichiara: “È probabilmente il migliore che sia stato realizzato. È una raccolta con tutti i miei brani più famosi ma reinterpretati”. Sono diciannove i brani presenti nella standard edition e ventinove nella versione Deluxe, contenente tutte le canzoni più famose e che lo hanno reso celebre.

IL CINEMA

Robbie Williams racconta i nuovi progetti per piccolo e grande schermo: “Ci saranno quattro episodi per un documentario di Netflix e ci sarà un biopic sulla mia vita, diretto da Michael Gracey, regista di The Greatest Showman, con un attore che interpreta me da giovane e nel quale ci sarò anch'io. Sono 48 anni che interpreto me stesso quindi penso di riuscire in questo compito”, dice.

Robbie svela anche una curiosità sulla sua passione per la pittura: “Mi piace disegnare e quando ho del tempo libero mi piace avere a portata di mano l'iPad per poter disegnare qualcosa.”

Il 20 e 21 gennaio 2023, Robbie Williams si esibirà all’Unipol Arena di Bologna. “Sono sempre stato un bravo performer ma mai come ora, venite allo show perché sarà un grande spettacolo”, dice ancora il cantante, che parla anche del Natale: "E' il momento più bello dell'anno, per me è molto costoso perché mia moglie è la regina delle feste. Se ci fossero delle Olimpiadi di Natale, mia moglie le vincerebbe."