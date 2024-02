Il debutto di Rose Villain a Sanremo: «‘Click boom!’ è la canzone perfetta per presentarmi ad un pubblico più ampio, dentro ha due mondi che mi rappresentano»

Rose Villain ha esordito sul palco della 74^ edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “CLICK BOOM!”. La canzone, prodotta da Sixpm e scritta dalla stessa artista con Davide Petrella, parla di amore. Uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d’ombra: la diffidenza, l’annullamento di sé, la paura di soffrire, la paura di far stare male.

«Me la sto godendo fino in fondo. Pensavo di arrivare agitata e invece sono tranquilla, non vedo l’ora di cantare. Il brano è pronto da agosto, è la canzone perfetta per presentarmi ad un pubblico più ampio. Ha due mondi dentro che mi rappresentano, una parte romantica e nostalgica e un’altra un po’ più pazzerella».

Venerdì 9 febbraio, invece, durante la serata dedicata alle cover, si esibirà con Gianna Nannini, regina del rock italiano. Insieme eseguiranno un medley.

«Domani sarà pazzesco, Gianna Nannini è incredibile. Lei è una donna straordinaria e con un messaggio forte, ne sono lusingata. Abbiamo inviato la richiesta per questo duetto, poi lei l'ha sentita in radio e ha deciso di voler cantare con me».





“Radio Sakura”, il nuovo album di Rose Villain

Il brano “Click Boom!”, sarà contenuto nel nuovo album dell’artista, “Radio Sakura”, in uscita venerdì 8 marzo. Un nuovo capitolo per Rose, il sequel del suo primo lavoro discografico, in cui si metterà a nudo per mostrarci il suo lato più forte, ma altrettanto intimo. Dalle ombre di “Radio Gotham” è sbocciata una nuova vita.





Testo "Click boom!" - Rose Villain

(di D. Petrella - R. Luini - D. Petrella - A. Ferrara

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Garage Days/Sugarmusic/ Me Next/Cash and Carter - Milano - Napoli – Milano)

Non riesco più ad essere lucida

Il cuore parla e dice stupida

E ti rincorro per la strada

Anche se è vuota e buia

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Sai che dentro ho un mare nero che s’illumina?

Sei capace a trasformare il male in musica

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Perché sei la mia condanna

E la cura

Se non m’importa di te

Non m’importa di me

Piove sopra una lacrima

Perché ho bisogno di te

Giuro stavolta è l’ultima

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom

Giuro che se l’universo

Dovesse finire stanotte

Ti seguirei sull’Everest

Con tutte le ossa rotte

E ti ritrovo ovunque vada

Nelle canzoni e in autostrada

Dove c’è elettricità

Ti ho fatto entrare nel mio disordine

Senza di te non ho niente da perdere

E non ho mai avuto paura del buio

Ma di svegliarmi con accanto qualcuno

Per me l’amore è come un proiettile

Ricordo ancora il

Suono click boom boom boom

Senti il mio cuore fa cosi boom boom boom

Corro da te sopra la mia vroom vroom vroom

Prendi la mira baby click boom boom boom

Boom boom boom





Rose Villain

Nata a Milano e poi trasferitasi a New York, la cantante, autrice e regista ha all’attivo milioni di stream. Rose Villain ha tutte le carte in regola per ribaltare l’attuale scena musicale, curando lei stessa in prima persona la creatività di ogni progetto artistico che la riguarda. La consacrazione, arrivata negli ultimi anni dai featuring di alto livello con artisti che l’hanno fortemente voluta al suo fianco, ha portato Rose a voler dire ancora di più la sua. A gennaio 2023 esce il suo primo lavoro discografico, “Radio Gotham” (certificato oro da FIMI/GfK Italia), un album esplosivo, inaspettato, ricco di tematiche personali in cui l’artista si mette a nudo, che ha entusiasmato pubblico e critica e ha debuttato tra le prime 5 posizioni della classifica settimanale Top Album FIMI e all’ottavo posto della Top Albums Debut Global di Spotify. Dopo aver calcato il palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, la voce di Rose Villain quest’estate è stata in tutte le radio grazie al singolo di Achille Lauro “Fragole” (certificato doppio platino da FIMI/GfK Italia), che l’ha vista co-protagonista. Venerdì 6 ottobre è tornata con la sua nuova hit “Io, me ed altri guai” (Warner Music Italy), una Tainted Love in stile Mercoledì Addams. A dicembre è stata protagonista di due speciali appuntamenti live in occasione del suo primo show “A VILLAIN STORY: the beginning”, il 3 dicembre a Milano (data sold out) e il 15 a Roma, e ha già annunciato 4 nuove date nei club per il 2024 a Firenze, Padova, Napoli e Milano. Nel 2024, inoltre, sarà tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena - Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. Rose Villain sarà in gara tra i Big della 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “CLICK BOOM!”, che sarà contenuto nel suo nuovo album “RADIO SAKURA” (Warner Music Italy), in uscita venerdì 8 marzo.