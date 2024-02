Geolier sui fischi all’Ariston: “Non sono arrabbiato per quello che è successo ieri sera, penso a stasera e resto concertato”

Geolier, in gara con "I p' me, tu p' te", arriva alla serata finale da favorito per la vittoria. Ieri, durante la serata del Festival di Sanremo 2024 dedicata alle cover, Geolier, con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, vince la serata cover con il medley dei brani "Brivido", "O' primmo amore", "Chiagne". Il trionfo del rapper napoletano Geolier ha provocato i fischi dei presenti in sala.

«Non sono arrabbiato per quello che è successo ieri sera, penso a stasera e resto concertato. Ieri abbiamo fatto bene tutti, abbiamo fatto una buona esibizione. Mi sono rivisto e mi è piaciuta molto. Con quel medley volevo raccontare la mia storia e le mie influenze».