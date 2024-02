Russell Crowe in diretta su RTL1025: “Sono Laziale. Ho scoperto la bellezza dell’Italia”

Russell Crowe arriva negli studi di Rtl102.5 per presentar il suo tour italiano. Il gladiatore, intervistato da Federica Gentile e Cecilia Songini, tuona: “Sono laziale. Potrei diventare matto allo stadio Olimpico di Roma”.

“Verrà in Italia con la sua band per un grande progetto musicale”, racconta. “Torno a Roma per l’inizio del tour in Italia”. Russell parla dell’importanza del turismo e dei tanti eventi in Italia. “Ho avuto un colpo di fulmine con Roma e l’Italia. Che bella la Puglia”, racconta in radiovisione. Russell è stato anni fa a Sanremo con Raffaella Carrà. “Nel 2001, suonai in Italia prima di quella serata”, svela.

https://play.rtl.it/ospiti/1/russell-crowe-ospite-a-rtl-1025-venerdi-9-febbraio-2024/





Il tour italiano di Russell Crowe

“Ho imparato a suonare quando il mio vicino di casa mi ha insegnato tre accordi”, racconta a Rtl102.5.

Il tour italiano è prodotto da Giuseppe Rapisarda Management. Ecco le date: Roma (23 giugno 2024, Parco Archeologico del Colosseo, Tempio di Venere), Pompei (9 luglio 2024, Anfiteatro degli scavi), Ascoli Piceno (11 luglio 2024), Piacenza (13 luglio 2024, Palazzo Farnese), Varese (14 luglio 2024, Giardini Estensi) e Bologna (16 luglio, Teatro Comunale Nouveau).

I biglietti saranno in vendita online su Ticketone da lunedì 12 febbraio 2024.

La band

I rapporti all’interno della band risalgono a 30 anni fa. David Kelly (batteria) e Stewart Kirwan (tromba) erano membri dei Thirty Odd Foot of Grunts, oltre a suonare con Crowe in The Ordinary Fear of God, che includeva Stuart Hunter (piano) e Chris Kamzelas (chitarra). James Haselwood (basso) si è inserito perfettamente all’interno della band che vede anche le splendide voci di Stacey Fletcher, Susie Ahern e Britney Theriot.