Sanremo 2024, Maninni: “Speravo che vincesse una donna, così è stato, e sono molto felice”

Maninni, in gara alla 74a edizione del Festival di Sanremo con il brano “Spettacolare”, ha raggiunto Enrico Galletti, Barbara Sala, Davide Giacalone e Andrea Pamparana, per commentare la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Ospite di RTL 102.5, l'artista ha dichiarato:

«Il mio cognome è Mininni, il che lo rende complicato. Pensavo di risolvere il problema aggiungendo una 'a', ma a quanto pare non ho risolto nulla. Questa settimana mi sono divertito tantissimo. È stata un'esperienza molto bella, ricca di emozioni. La rifarei volentieri, anzi, mi dispiace che sia finita. Non avevo un favorito per la vittoria finale; speravo che vincesse una donna, e così è stato, e sono molto felice. Ieri, quando ho incontrato Angelina, gliel'ho detto».