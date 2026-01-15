Il "delitto di Chiavari". Condanna a 24 anni per Anna Lucia Cecere per l'omicidio di Nada Cella avvenuto nel 1996

Ora c’è una verità giudiziaria per uno dei più grandi cold case italiani. Secondo la Corte d’Assise di Genova è stata Anna Lucia Cecere ad uccidere Nada Cella, la 24enne massacrata nell’ufficio in cui lavorava a Chiavari nel 1996. Cecere, per cui l’accusa aveva chiesto l’ergastolo, è stata condannata a 24 anni di carcere perché è rimasta l’aggravante dei futili motivi ma è caduta quella della crudeltà, il commercialista Marco Soracco, datore di lavoro della vittima, è stato condannato a due anni per favoreggiamento. Per l’accusa Cecere avrebbe ucciso la segretaria perché voleva prendere il suo posto a lavoro e nel cuore di Soracco. Entrambi hanno sempre respinto ogni accusa. "Ce l'abbiamo fatta" sono state le prime parole di Silvana Smaniotto, mamma di Nada Cella, commossa e incredula la sorella Daniela. Cecere non andrà in carcere, la pena è sospesa finché non sarà definitiva ed è scontato il ricorso in appello, già annunciato anche dal commercialista.

ELEMENTI E INDIZI RIVALUTATI A DISTANZA DI 30 ANNI

A pesare tra gli altri anche elementi come il bottone rimasto sotto il corpo agonizzante di Nada, trovato in una pozza di sangue, del tutto simile a quelli ritrovati in una perquisizione all’epoca a casa dell’ex insegnante, ma anche alcune intercettazioni e indizi raccolti nel 1996 e rivalutati oggi.