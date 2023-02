Il festival di Sanremo di Annalisa e La Rappresentante di Lista

Il prossimo 4 novembre 2023 Annalisa si esibirà al Forum d’Assago per un grande concerto in cui la cantante porterà tutta la sua energia. « Non vedo l’ora, vorrei iniziare ora a preparare il concerto. Intendo fare uno show dove ci si scatena e ci si diverte. Mi immagino uno show elettrico, con i ballerini e tanti contenuti », dichiara l’artista.

Durante ‘W l’Italia’, dopo l'esibizione in diretta nazionale sul Suzuki Stage con la hit 'Bellissima' , Annalisa ha raccontato le sue esperienze Sanremesi. « Sono stata felicissima di essere stata ospite di questo Sanremo. Ieri abbiamo fatto una versione speciale di ‘Bellissima’, fierissima di questa canzone che mi ha portato tante gioie, anche nei trend di TikTok », racconta Annalisa . « Mi piace la musica leggera e arrivare a più persone possibile, quando succede è la realizzazione del mio sogno. Cerco però di infilare nella mia musica dei messaggi e dei contenuti importanti ma senza essere pesanti, non facciamo un trattato filosofico. C’è sempre una nota di fond o», continua.

“Non avrei mai pensato di scrivere una canzone per i Cugini di Campagna”, così la Rappresentate di Lista a RTL 102.5

A Sanremo anche La Rappresentante di Lista che, dopo ben due partecipazioni in gara, quest’anno tornano al festival come autori. I due, Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, hanno infatti scritto e composto la canzone ‘Lettera 22’ dei Cugini di Campagna.

«In questi giorni è stato piacevole vivere il festival dietro le quinte. Abbiamo sperimento questa nuova formula di partecipazione a Sanremo, come autori, siamo stupiti per come è andata», racconta Dario Mangiaracina. «Secondo me l’esibizione dei Cugini di Campagna è andata benissimo. Sul palcoscenico erano molto teneri, è arrivato qualcosa di molto emotivo. Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa del genere, ovvero scrivere una canzone per i Cugini di Campagna. Amadeus ha i suoi guizzi di genio», continua Veronica Lucchesi.

E sul look dei Cugini di Campagna Dario Mangiaracina commenta: «Le zeppe le mettono solo per le occasioni migliori. La cosa bella è che sono di diversa di altezza per fa sì che loro quattro risultino esattamente della stessa altezza».

Stasera La Rappresentante di Lista si esibirà sul Suzuki Stage in Piazza Colombo.