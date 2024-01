Il lancio di Peregrine. Dopo 50 anni si torna sulla Luna, con un veicolo privato

Se tutto andrà secondo i piani, sarà la prima volta che un veicolo spaziale costruito da un'azienda privata approda sulla Luna: è il lander Peregrine, costruito da Astrobotic e lanciato in queste ore dal centro spaziale della Nasa a Cape Canaveral, in Florida. La propulsione è avvenuta grazie al razzo Vulcan, al suo primo lancio e costruito anch'esso da un’azienda privata, la United Launch Alliance. Al momento tutto procede regolarmente. A bordo della navicella, che tenterà un atterraggio sul satellite il prossimo 23 febbraio, ci sono esperimenti della Nasa nell'ambito del programma Artemis per il ritorno alla Luna, che coinvolge sette Paesi. Un obiettivo storico, che se fosse centrato segnerebbe il rientro sulla superficie lunare dopo più di cinquant'anni dall'ultima missione, quella del programma Apollo, nel 1972.





LA NUOVA CORSA ALLA LUNA

Un progetto che si inserisce in una nuova vera e propria nuova corsa al satellite, non solo da parte di Stati nazionali e progetti scientifici, ma anche di aziende che rendono sempre più concreta la cosiddetta, con la prospettiva di aprire nuove frontiere, dal turismo spaziale alle comunicazioni, allo sfruttamento delle risorse disponibili sulla superficie selenica, come alcuni minerali. Un contesto che torna ad essere competitivo. Basti pensare che mentre lavola verso la Luna, il rover giapponeseè già nell'orbita lunare e il 19 gennaio dovrebbe eseguire un allunaggio di precisione senza precedenti. E dopo aver rinviato il lancio della sua missioneal 12 febbraio, anche l’azienda privataintende portare il suo landersul suolo lunare, il 22 febbraio.