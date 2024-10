Il maltempo si sposta al Centro - Nord. Notte difficile nel livornese

Prosegue l'ondata di maltempo sull'Italia, con disagi in varie regioni. Ore difficili soprattutto nel livornese, nel comune di Campiglia Marittima, dove nella notte il fiume Cornia ha rotto gli argini, con l’acqua che ha invaso terreni e abitazioni, richiedendo numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, per auto impantanate e persone da evacuare, come gli ospiti di una rsa. Ora la pioggia sta dando una tregua ma le scuole restano chiuse. Difficoltà anche a Siena, dove sono più di trenta gli operai a lavoro per sgomberare le carreggiate da piante e detriti, per ripristinare l'intera viabilità cittadina. Acqua abbondante anche a Bologna e provincia. In città si sono verificati allagamenti di strade e sottopassaggi come quello di via del Triumvirato, che porta all'Aeroporto Marconi. A Modena chiuso a scopo precauzionale il ponte di Navicello vecchio per la piena del Panaro. E anche stamattina a Venezia si sono alzate le paratoie del Mose, con il centro maree che ha previsto una massima in mare di 120 centimetri. Terminata invece alle 8 l'allerta arancione in Liguria, anche se le scuole restano chiuse in alcuni comuni della provincia di Genova, come Recco e Rapallo, così come nel savonese. I corsi d'acqua sono stati monitorati per tutta la notte. Stessa situazione nel vicentino, dove sotto osservazione ci sono i fiumi Bacchiglione e Retrone, per cui si prevede la piena nelle prime ore del pomeriggio.





PERTURBAZIONE ATLANTICA

Tutta colpa, dicono gli esperti, di una perturbazione atlantica molto intensa, ancora bloccata sull'Italia e che ora si allarga verso Sud. Peggioramento in arrivo sul versante tirrenico, Roma compresa, fino alla Campania, con le prime piogge anche in Sicilia. Un quadro destinato a peggiorare nel weekend, con temporali intensi previsti su tutta la penisola.