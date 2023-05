Il Napoli lotta contro la matematica, un punto per conquistare il tricolore

PHOTO CREDIT: agenziafotogramma.it

Non è arrivata nemmeno nella giornata di ieri la vittoria aritmetica per il Napoli di Luciano Spalletti. La Lazio ha sconfitto il Sassuolo a Roma per 2 a 0, grazie ai gol segnati da Felipe Anderson e Toma Basic posticipando, almeno ad oggi, la vittoria dello scudetto per la squadra azzurra. Oggi il Napoli affronterà l’Udinese sul campo della Dacia Arena in Friuli e gli basterà un pareggio per conquistare la tanto attesa vittoria del titolo.

La festa è gia pronta

Nel frattempo il Diego Armando Maradona si è adattato ai festeggiamenti, nonostante la squadra non giochi in casa. All’interno dello stadio del Napoli saranno, infatti, installati dei maxi schermi, così che i tifosi possano seguire insieme la partita all’interno dell’impianto, esultando insieme se dovesse arrivare un punto con la squadra di Udine. In centro a Napoli la festa è pronta da una settimana, il weekend scorso, infatti, sarebbe bastato vincere in casa contro la Salernitana per ottenere la certezza del tricolore, vittoria che purtroppo non è arrivata a causa del pareggio di Dia negli ultimi minuti di gara. È solo questione di tempo prima che i partenopei possano finalmente gioire definitivamente e questa sera sembrerebbe essere il momento giusto per farlo.