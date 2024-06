Calcio, chi sono i calciatori più seguiti degli Europei 2024 sui social

EUROPEI, TRA CALCIO E SOCIAL NETWORK

Manca poco all'inizio degli Europei 2024 in Germania. Sotto gli occhi dei tifosi, però, non ci sono solo le prestazioni in campo dei propri beniamini, ma anche i loro profili social. Una ricerca realizzata dalla piattaforma Preply, ha fatto luce su quali sono i calciatori più seguiti e più popolari degli Europei che si disputeranno a breve in Germania. La prima parte dello studio si concentra sui 10 calciatori della nazionale Azzurra più popolari su Instagram. Partendo dal fondo, apre la classifica il capitano Giovanni Di Lorenzo con poco più di 800.000 follower. Lo precede il blocco interista con numeri che vanno dagli 893.000 follower di Alessandro Bastoni agli 1,4 milioni di Nicolò Barella, intervallato da una sorpresa juventina tra i convocati da Luciano Spalletti. Appena fuori dal podio si trova il metronomo italo-brasiliano Jorginho, che si piazza dietro a Federico Chiesa e al primatista di presenze tra i convocati, Gianluigi Donnarumma. La vera sorpresa riguarda però la prima posizione, dove svetta Stephan El Shaarawy con ben 6,2 milioni di follower: il Faraone, nonostante un profilo meno giovane e meno "social" rispetto a tanti altri suoi colleghi, si posiziona davanti a tutti. Successivamente è stata stilata una classifica basata sul giocatore più seguito per ogni nazionale. Sono solo cinque i giocatori che si fermano sotto il milione di follower, tra i quali figurano il roccioso Milan Skriniar e il bomber ceco Patrik Schick; chiude la classifica il figlio d'arte Ianis Hagi con 370.000 follower. Risalendo la classifica, la top 10 si apre con giocatori del calibro di Marc-André ter Stegen, Memphis Depay e Álvaro Morata, capaci di raccogliere più di 15 milioni di follower. Avvicinandosi alla testa della classifica, i numeri si alzano in maniera vertiginosa con il Golden Boy inglese Jude Bellingham (31,7 milioni di follower) e Luka Modrić (35,7 milioni di follower); questi numeri, tuttavia, sono nulla se confrontati con i primi due della lista, ovvero Kylian Mbappé (114 milioni) e l'inarrivabile Cristiano Ronaldo. Il portoghese, con i suoi 630 milioni di follower, guarda tutti dall'alto di questa speciale classifica; il suo è l'account più seguito al mondo, escludendo l'account ufficiale di Instagram. L'effetto Cristiano Ronaldo si nota anche nella successiva parte della ricerca, che analizza la popolarità delle squadre partecipanti a Euro 2024. La nazionale portoghese, infatti, pur avendo una tradizione calcistica e un palmarès ridotti rispetto ad altre selezioni come Germania, Spagna e Olanda, è seguita da ben 17 milioni di account. Stesso discorso vale per la Polonia che, trainata dalla popolarità del cannoniere di fama mondiale Robert Lewandowski, entra nella top 10 a discapito di squadre come Belgio, Croazia e Danimarca. Sul fondo della classifica, invece, sono solo tre le nazionali che non superano i 100.000 follower: Georgia, Slovacchia e Slovenia. La nazionale italiana non si piazza male, visto che entra di diritto tra le prime cinque nazionali più seguite, con ben 5,9 milioni di follower appassionati.